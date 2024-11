Bijna 4600 huishoudens kregen hulp bij besparen energie

In 2023 waren er in 24 gemeenten FIXbrigades actief. Samen hielpen zij 4597 huishoudens in energiearmoede met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

Door de huizen te voorzien van energiebesparende maatregelen leverde dit een substantiële energiebesparing op van zo’n 15 tot 23 procent per jaar per huishouden. Dat is omgerekend zo’n 330 euro per jaar per huishouden, zo staat in het Impact rapport 2023 van FIXbrigade Nederland. In totaal zorgde dit voor een besparing van 1,5 miljoen euro op energierekeningen.

In 2023 pakten de FIXteams dus in totaal 4597 woningen aan. Dat zorgde voor een totale gasbesparing van 647.820 m3 en een totale elektriciteitsbesparing van 1.587.690 kWh. Ook werd er 1826 ton CO2-uitstoot voorkomen. Ter vergelijking; dit zijn 13.000 vluchten van Amsterdam naar Parijs.

Energiearmoede bestrijden

Volgens een schatting van kennis- en onderzoeksorganisatie TNO hebben bijna 400.000 Nederlandse huishoudens met energiearmoede te maken, zo blijkt uit onderzoek over 2023. Dat is bijna 5 procent van alle huishoudens in Nederland en 70.000 meer dan het jaar ervoor. Daarbij zijn Noord- Oost-Groningen en Zuid-Limburg opvallende hotspots van energiearmoede, naast grote steden als Rotterdam, Den Haag, Almelo en Enschede.

Structurele aanpak

De stichting FIXbrigade Nederland zet zich in voor een structurele aanpak van energiearmoede. Verschillende lokale brigades voeren energiebesparende maatregelen uit bij wie dit het hardst nodig heeft. In 2023 groeide het initiatief van van 5 lokale brigades naar 24. Er zijn meer dan 50 teams actief.

De aanpak is gericht op het beter isoleren van woningen. Zo gaat het energieverbruik en daarmee de energierekening omlaag. Ieder huishouden krijgt eerst een huisbezoek waarin wordt onderzocht waar een woning warmte verliest en welke energiebesparende maatregelen gedaan kunnen worden. Daarna komt een team van zogeheten fixers langs om deze uit te voeren.

Naast de impact op energiearmoede biedt de aanpak ook werkgelegenheid en worden fixers opgeleid via leer-werktrajecten. De stichting ontvangt subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werkt samen met verschillende partners.

Lokale voorbeelden

In het rapport wordt ook beschreven hoe de 24 gemeenten samen met de brigade woningen energiezuinig maken.

In Zaanstad bijvoorbeeld zijn al meer dan 3000 woningen energiezuiniger gemaakt. Het succes komt voort uit samenwerking met lokale instanties zoals een onderwijsinstituut, woningcorporatie en wijkcentrum.

In Amersfoort startte een pilot om 80 woningen aan te pakken. Het materiaal werd gefinancierd door de woningcorporatie. FIXbrigade Amersfoort is onderdeel van het energiearmoedebeleid van de gemeente. Dit maakt de aanpak breder.

In de gemeente Almelo werden dagelijks zo’n 4 woningen aangepakt. Ook hier is de brigade onderdeel van het beleid. Voor 2024 maakte de gemeente ook budget vrij door middel van de Specifieke Uitkering (SPUK): 400.000 euro.

Enschede begrootte in 2023 600.000 euro voor de lokale FIXbrigade, die langsging bij woningen met energielabel D of lager. Hiermee fixte de gemeenten stad circa 53 woningen.

De gemeente Zutphen startte dit jaar onder de noemer Zutphen Energie met doel om 600 huishoudens te helpen.

Nieuwe lokale brigades

FIXbrigade Nederland wil de komende jaren nieuwe lokale brigades opzetten in nauwe samenwerking met lokale organisaties en gemeenten. Nevin Özütok, Algemeen directeur: ’We hebben nu 25 gemeentes in Nederland aangesloten. En zijn in gesprek met nog meer gemeenten of daar ook een FIXbrigade van toegevoegde waarde is.’