Bijstandsbudgetten: flinke stijgingen en dalingen volgend jaar

In 2023 waren er in 24 gemeenten FIXbrigades actief. Samen hielpen zij 4597 huishoudens in energiearmoede met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Door de huizen te voorzien van energiebesparende maatregelen leverde dit een substantiële energiebesparing op van zo’n 15 tot 23 procent per jaar per huishouden. Dat is omgerekend zo’n 330 euro per jaar per... lees verder