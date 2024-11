Hulpmiddel voor aanpak problematiek alcohol en drugs

Het Trimbos-instituut maakte een handreiking voor gemeenten hoe ze inwoners kunnen ondersteunen die kampen met complexe problematiek door (en met) alcohol- en drugsgebruik. Er zijn vaak problemen op meerdere vlakken in het leven zoals met geld, sociaal, psychisch en lichamelijk.

In bijna elke gemeente zijn er mensen die te kampen hebben met complexe problematiek gerelateerd aan hun middelengebruik, aldus het Trimbos-instituut. Denk bijvoorbeeld aan de middelen GHB of flakka, ernstig alcoholgebruik of een combinatie van middelen.

Flinke problemen door vastlopen

Zij lopen op veel vlakken in het leven vast en hun problemen zijn flink. Zo staat bijvoorbeeld hun psychische en lichamelijk gezondheid onder druk. Er kan sprake zijn van financiële problemen door verlies van werk en inkomen en sociale problemen in het gezin, met vrienden of met anderen. Ze bevinden zich vaker in een sociaal kwetsbare positie en veel van hen hebben een bijkomende psychiatrisch problematiek of een licht verstandelijke beperking (LVB), aldus het instituut.

Complexe problematiek

‘Vaak is hun (middelen)problematiek te complex om via de bestaande zorgstructuren aan te pakken. Zij vinden niet hun weg naar de bestaande voorzieningen, kunnen niet voldoen aan de voorwaarden voor hulp en vinden geen aansluiting met de hulpverleners.’ Zo ontstaat er een situatie waarin steeds weer dezelfde cyclus wordt doorlopen. Voor een ander deel van deze mensen geldt dat ze helemaal niet in zorg terechtkomen. Omdat de problemen niet worden opgelost en regelmatig uit de hand lopen, bemoeien hulp-, acute zorg- en veiligheidsdiensten zich meestal intensief.

Praktische handvatten

De handreiking die het Trimbos ontwikkelde voor de Gemeentelijke Aanpak Complexe Middelenproblematiek, richt zich op het doorbreken van het patroon. Hoe bied je passende hulp die recht doet aan de mensen die het betreft en aan de complexiteit van de problematiek? Het helpt bij het vinden van oplossingen voor de (zorg)uitdagingen die er bestaan. Ook bevat de handreiking een checklist en voorbeeld ‘driepartijenovereenkomst’.

Casusoverleg als kern

De kern van de aanpak is een casusoverleg, zo schrijft het Trimbos. Dit overleg bestaat meestal uit professionals van de gemeente, de politie en de instelling voor verslavingszorg. Zij komen veel bij elkaar en bespreken per cliënt tot in de details wat er speelt en wat er nodig is. De deelnemers aan dit overleg hebben middelen en mandaat vanuit hun organisatie. Waar nodig schuiven andere partijen aan. Het doel is om voor de groep personen met complexe middelenproblematiek individuele zorg op maat te leveren. Om zo het terugkerende patroon van behandeling en terugval te doorbreken.