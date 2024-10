Kritiek op asieldeal om ‘chaos en negatieve effecten’

Gemeenten zetten ‘grote vraagtekens’ bij de asielafspraken van de regering. ‘De maatregelen creëren naar verwachting chaos met negatieve effecten voor alle inwoners van onze dorpen en steden,’ zo reageert de VNG op de vrijdag aangekondigde maatregelen.

De gemeentekoepel doelt op de asielplannen die daags voor de bekendmaking al uitlekten. Minister-president Schoof bevestigde vrijdag in een Kamerbrief dat de spreidingswet met spoed overboord gaat. ‘Er komt een separaat wetsvoorstel om de spreidingswet direct in te trekken, zo mogelijk nog dit jaar.’

Opdracht om te huisvesten

De aangekondigde afschaffing van die wet, nog geen jaar na de inwerkingtreding, betekent dat lokale overheden straks niet langer verplicht asielzoekers hoeven op te vangen. Ook voor de huisvesting van statushouders verdwijnt de verplichte ’taakstelling’ voor gemeenten.

‘Gemeenten hebben nu de opdracht om statushouders te huisvesten en er is een mechanisme om de huisvestingsopgave over gemeenten te verdelen. Als de wettelijke instrumenten worden afgeschaft lijkt chaos onvermijdelijk,’ aldus de VNG. Volgens de koepel geldt dat ‘zeker als gemeenten ook het recht wordt ontnomen om zelf te bepalen of ze statushouders met voorrang willen huisvesten’, zoals het kabinet van plan is.

‘Dit plaatst gemeenten in een onmogelijke positie. Maar bovenal zijn statushouders hiervan de dupe: perspectief om een toekomst op te bouwen in Nederland ontbreekt, met consequenties voor hun mogelijkheden om de taal te leren, aan het werk te gaan en te integreren.’

Rondzwerven

In plaats van gemeentelijke verplichtingen zet het kabinet in op zogenoemde doorstroomlocaties. ‘Om doorstroom te bevorderen worden sobere voorzieningen ingericht voor statushouders. Het realiseren van doorstroomlocaties wordt, vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk, sterk bevorderd.’

Volgens de VNG legt het beleid de kiem voor nieuwe problemen: ‘We zetten zeer grote vraagtekens bij het waarmaken van deze maatregelen; er is tenslotte sprake van capaciteitsgebrek bij alle uitvoeringsorganisaties in de asiel- en strafketen. Vooral maken we ons zorgen over de gevolgen voor de samenleving. Want hoe voorkomt het kabinet dat mensen zonder verblijfsrecht uit beeld verdwijnen en gaan rondzwerven?’

COA ook kritisch

Gemeenten krijgen bijval van onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat eveneens vreest voor de gevolgen: ‘Het risico is dat Nederland nog langer in de opvangcrisis blijft en er meer en duurdere noodopvang nodig is omdat bewoners nog langer in de opvang moeten blijven. Daarnaast wordt het voor nieuwkomers moeilijker om een toekomst op te bouwen in Nederland.’