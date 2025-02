Faber ‘onzorgvuldig’ in voorbereiding wetsvoorstellen asiel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat het kabinet de zorgen van de Raad van State over de wetsvoorstellen van asielminister Faber serieus neemt. Het oordeel van de RvS dat de voorstellen onzorgvuldig zijn voorbereid, onderschrijft de VNG ‘ten volle’, laat een woordvoerster weten. De VNG is, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, in zijn geheel niet geconsulteerd over deze wetsvoorstellen.’

De RvS kwam maandag met een kritisch advies, waarin Faber wordt gevraagd de wetten eerst aan te passen voordat zij ze naar de Tweede Kamer stuurt. De asielminister is ‘onzorgvuldig’ geweest bij de voorbereiding van haar wetsvoorstellen die moeten helpen de asielinstroom te verlagen. Organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak hebben bijvoorbeeld veel te kort de tijd gehad om hun zienswijze te geven.

Zorgen

De minister wil met haar voorstellen de druk op de asielketen verlichten. Volgens de raad leiden ze mogelijk juist tot een zwaardere belasting bij onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak. ‘Ook wij maken ons hier zorgen over,’ zegt de VNG. ‘We hopen dat het kabinet deze zorgen serieus neemt.’

Eerder deed Jaap Velema, burgemeester van de gemeente Westerwolde waar het aanmeldcentrum in Ter Apel onder valt, al een oproep aan het kabinet het advies van de RvS ter harte te nemen en terug te gaan naar de tekentafel. De adviezen zouden de wetten volgens hem beter kunnen maken.

Snel en ongewijzigd

De asielwetten moeten ook na het zeer kritische advies van de Raad van State hierover ‘snel en ongewijzigd’ worden ingevoerd, vindt Geert Wilders. De PVV-leider schrijft op X dat ‘dit Hoge College van Staat de Nederlander niet op 1 zet’ door te stellen dat de asielplannen kunnen leiden tot spanning en onzekerheid voor statushouders en problemen met de gezondheid en veiligheid van asielzoekers. Hij maant zijn partijgenoot Faber vooral om haast te maken met de wetsvoorstellen.