Kritiek op uitgelekte asielafspraken coalitie

Foto: ANP JEROEN JUMELET Het is niet uitgesloten dat asielminister Faber onwillige gemeenten gaat verplichten asielzoekers op te nemen, zei PVV-leider Geert Wilders in het debat over de begroting. Meerdere gemeenten onderzoeken of ze zelf langdurige asielopvang kunnen organiseren. Ondertussen zijn er meerdere noodoplossingen om asielzoekers uit Ter Apel een slaapplaats te bieden. Het is... lees verder