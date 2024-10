Hulpgids voor werken met burgerberaden

Van de mensen die in 2019 in het derde kwartaal begonnen met een re-integratie- of participatievoorziening had 18 procent werk. Na 4 jaar groeide deze groep, die dus niet afhankelijk van bijstand is, naar 39 procent. Een derde van de mensen kreeg coaching naar werk of naar participatie. Dit meldt het CBS op basis van... lees verder