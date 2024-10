Wethouder transformeert tot drag queen voor Coming Out Day

Op vrijdag 11 oktober was het Internationale Coming Out Day. De ‘kom-uit-de-kast-dag’, staat in het teken van openheid en zichtbaarheid voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Veel gemeenten hesen de regenboogvlag als teken van steun en laten op verschillende manieren weten dat iedereen zichzelf mag zijn. De meest bijzondere actie was de transformatie van een wethouder tot drag queen.

Sinds 2009 wordt Coming Out Day jaarlijks in Nederland gevierd voor de LHBTQIA-ers, ook wel regenbooggemeenschap genoemd. De afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse en aseksueel. Het CBS publiceerde dit jaar op die dag voor het eerst een schatting van hoeveel LHBTQIA personen er in Nederland wonen.

Dat blijkt 18 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder te zijn, ongeveer 2,7 miljoen mensen. Ook bekeek het CBS hoe zij op verschillende achtergrondkenmerken verschillen van de rest van de inwoners. Zo wonen LHBTQIA personen bijvoorbeeld vaker in zeer sterk stedelijke gemeenten. En het inkomen en vermogen van hun huishouden is lager dan van niet-LHBTQIA personen.

De vlag hijsen

Gemeenten dragen hun steentje aan Coming Out Day bij door massaal de regenboogvlag te hijsen of gebouwen te verlichten in de kleuren van de regenboog. Sommigen gaan een stap verder en organiseren speciale activiteiten.

Wethouder als drag queen

In Capelle aan den IJssel vroeg wethouder LHBTIQA+ en Inclusie Marc Wilson op een wel heel bijzondere manier aandacht voor Coming Out Day. Hij liet zich transformeren tot drag queen. ‘Door deze transformatie probeer ik me te verplaatsen in de drag community. Dat is gelukt,’ aldus Wilson. ‘Via deze actie hoop ik de diversiteit van onze gemeenschap te vieren en te laten zien dat we allemaal deel uitmaken van de regenboog.’

De actie is onderdeel van het programma voor de periode 2023-2026 om inclusiviteit onder de aandacht te brengen. ‘Wij geloven dat het delen van ervaringen, zoals deze transformatie, bijdraagt aan een grotere bewustwording en acceptatie,’ licht Wilson toe. In onderstaande video is de transformatie van de wethouder te zien.

Molens

De gemeente Zevenaar zette molens in ‘voor een krachtige boodschap die past bij de tijd van nu: een boodschap van diversiteit, tolerantie en inclusiviteit’. Molens hadden vroeger een belangrijke communicatiefunctie, via de stand van de wieken werden boodschappen doorgeven aan de omgeving. Op Coming Out Day 2024 gaf de gemeente deze traditie een moderne twist.

Videoboodschap

De gemeente Alkmaar nam een video met boodschap op en verspreidde deze via social media.

Vandaag vieren we Coming Out Day! 🌈 In onze gemeente mag iedereen zichzelf zijn. We staan samen voor liefde, vrijheid en diversiteit. Jij hoort erbij, precies zoals je bent. pic.twitter.com/reHRQTPAs7 — Gemeente Alkmaar (@gemeentealkmaar) October 11, 2024

Raamposter

In Zwijndrecht verspreidde de gemeente via de huis-aan-huis-krant een speciale regenboogposter die inwoners op hun raam konden plakken. ‘We vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt,’ aldus wethouder Ronald de Meij, ‘en daarbij maakt het niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. We accepteren elkaar zoals we zijn en we sluiten niemand uit.’

Alle kleuren van de regenboog

De gemeenteraad in Groningen stemde begin van de maand in met het initiatiefvoorstel Alle kleuren van de regenboog. Het plan is bedoeld om de veiligheid van de regenbooggemeenschap in de gemeente te vergroten. Er wordt onder meer bekeken hoe support voor de groep dagelijks zichtbaar kan worden gemaakt bij een of meer gezichtsbepalende gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld met een vlag.

Regenbooggemeente

Gemeenten als Heerlen, Zaanstad en Alblasserdam stelden een beleidsplan LHBTiQ+ op. Steeds meer gemeenten die een dergelijk beleid ontwikkelen roepen zich uit tot regenbooggemeente. Er zijn 56 officiële regenboogsteden die met de minister van Onderwijs een intentieverklaring ondertekenden om zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van lhbtiqa+ personen. Naar schatting zijn er daarnaast een stuk of 70 regenbooggemeenten.