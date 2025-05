Tijdelijk Noodfonds Energie na 1 week dicht

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is alweer gesloten. Het geld is op. Sinds de opening, vorige week, zijn er meer dan 210.000 aanvragen binnengekomen. Het fonds verwacht het volledige beschikbare budget van 56,3 miljoen euro hiervoor nodig te hebben.

“De enorme toestroom van aanvragen in minder dan een week laat zien onder hoeveel financiële druk veel huishoudens momenteel staan en hoeveel behoefte er is aan ondersteuning,’ zegt een woordvoerder van het Noodfonds.

Steun voor 100.000 huishoudens

De komende weken behandelt het Noodfonds de ingediende aanvragen en zorgt ervoor dat de beschikbare steun terechtkomt bij de huishoudens die daarvoor in aanmerking komen. Het Noodfonds verwacht ongeveer 100.000 huishoudens te kunnen ondersteunen. De rijksoverheid stelde hiervoor 56,3 miljoen euro beschikbaar. Ook energieleveranciers en netbeheerders dragen financieel bij aan de uitvoering van het Noodfonds.

Het Noodfonds gaat niet opnieuw open, meldt het ministerie van Sociale Zaken. In plaats daarvan kijkt het kabinet naar een meer structurele oplossing, met een energiefonds vanuit de overheid. Het geld zou dan moeten komen uit het Europese Sociale Klimaat Fonds. ‘Vóór de zomer is hier meer over duidelijk.’

Geen aanvraag, wel geldzorgen

Huishoudens die geen aanvraag meer kunnen doen, maar wel geldzorgen hebben, kunnen contact opnemen met hun gemeente of met hulporganisaties zoals Geldfit. Zij kunnen mogelijk helpen bij het vinden van alternatieve regelingen of andere vormen van ondersteuning.

Het armoedefonds is een landelijke petitie gestart voor heropening van het fonds. ‘Honderdduizenden huishoudens worden de dupe van een systeem waarin “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geldt. Alsof hun bestaanszekerheid een kwestie van geluk is,’ aldus Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds.