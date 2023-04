Rotterdam volgt andere steden met burgerberaad klimaat

Rotterdam wil inwoners betrekken bij het maken van klimaatbeleid en stelt daarom een burgerberaad in. Andere gemeenten gingen de Maasstad al voor.

Voor de vorming van het burgerberaad krijgt een groep Rotterdammers via een loting een uitnodiging om mee te denken over de haalbaarheid van de klimaatdoelen van 2030. Leden van het burgerpanel gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de klimaatmaatregelen en de ideeën die ze zelf zouden willen doorvoeren.

‘Mooi instrument’

De Rotterdamse wethouder Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen noemt het burgerberaad ‘een mooi instrument om samen met inwoners aan de slag te gaan’. ‘Door bewoners te betrekken en mee te laten praten over een groot thema als klimaat, wil het college de goede ideeën, wijsheid en creativiteit van Rotterdammers beter benutten,’ schrijft de gemeente.

Afspiegeling bevolking

Het Burgerberaad Klimaat moet straks een afspiegeling vormen van de Rotterdamse bevolking. Er wordt daarom in twee rondes geloot. De eerste loting vindt plaats middels een willekeurige selectie uit een grote groep mensen. De tweede ronde is een gerichte loting waarbij kenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, postcodegebied en overtuiging rond het onderwerp worden meegenomen, om zo tot een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking te komen.

Voortborduren op andere ervaringen

De voorbereidingen voor het burgerberaad starten dit voorjaar. Daarbij neemt Rotterdam ook de ervaring van andere steden en landen met burgerberaden mee. Daarna gaat het voorstel naar de raad. Het beraad zelf vindt dan pas volgend jaar in 2024 plaats.

De stad volgt met het instellen van een burgerberaad het voorbeeld van verschillende andere gemeenten, die burgers betrekken bij klimaatuitdagingen. In Utrecht kunnen inwoners al meepraten over klimaatonderwerpen door middel van een klimaatpanel. Amsterdam hield met succes een mini-burgerberaad en vroeg inwoners eveneens mee te denken over klimaatmaatregelen. Daaruit kwamen veel bruikbare ideeën. Ook op andere plekken vinden soortgelijke initiatieven plaats.