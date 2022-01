Amsterdam enthousiast over voorstellen burgerberaad

Het Amsterdamse burgerberaad, waarbij inwoners meedenken over maatregelen om klimaatdoelstellingen te halen, heeft tien voorstellen opgeleverd die de CO₂-uitstoot van de hoofdstad versneld kunnen verminderen. Het college is enthousiast, en wil vaker een burgerberaad inzetten.

Vorig jaar organiseerde Amsterdam het mini-burgerberaad: de stad vroeg honderd inwoners na te denken over klimaatmaatregelen. Een onderzoeksbureau berekende dat alle inspanningen van de gemeente opgeteld niet genoeg zouden zijn om de doelen voor CO₂-reductie te halen.

26 voorstellen

De gemeente gooide vervolgens lijnen uit naar inwoners – en dat leverde 26 voorstellen op, van de aanleg van een bos tot de inzet van geothermie en het oprichten van een energiefonds. Ook adviseert het burgerberaad de instelling van een permanente klimaatraad, met bewoners die op basis van loting worden uitgenodigd.

Tien maal CO₂-reductie

De tien plannen zijn inmiddels doorgerekend. Het college wil deze opnemen als nieuwe mogelijke maatregelen in de Klimaatrapportage 2022. Na behandeling in de raad kunnen de maatregelen worden opgenomen in de uitvoering van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

Onmogelijkheden verkennen

Meerdere voorstellen gaan verder dan de juridische en financiële grenzen van gemeenten toelaten, zo schrijft het college. ‘Zoals voorstellen in het kader van de onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en de gehele financiële ontzorging van bewoners en bedrijven bij isolatie. Toch zijn ook dit voorstellen die het college wil verkennen.’

Voor herhaling vatbaar

Het college is nu al enthousiast over deze participatie en noemt het burgerberaad voor herhaling vatbaar. Wethouder Marieke van Doorninck, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid: ‘Voor het college staat de meerwaarde van het Burgerberaad als een paal boven water. Je hoeft geen expert te zijn om met goede ideeën een bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de stad.’

Jaarlijkse loterij

De deelnemers zijn niet gebonden aan een achterban of lobby en dat leidt tot een open gesprek, aldus het college. ‘Het burgerberaad is wat het college betreft een uitstekende basis gebleken om tot voorstellen te komen. Een permanent burgerberaad gericht op duurzaamheid waarvan de deelnemers jaarlijks geloot worden is wat betreft het college dan ook een suggestie die navolging verdient.’

De Hogeschool van Amsterdam evalueert het proces om het verder te verbeteren.