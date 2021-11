Burgerberaad Amsterdam bedenkt 26 klimaatvoorstellen

In Amsterdam denken honderd inwoners op verzoek van de gemeente mee over het klimaat. Inmiddels heeft dit mini-burgerberaad 26 concrete voorstellen uitgewerkt.

Amsterdam heeft het mini-burgerberaad om hulp gevraagd bij de aanpak van klimaatproblemen. Inwoners uit alle delen van de stad zijn met ideeën en voorstellen gekomen. Met alleen de maatregelen uit het Klimaatakkoord zou de hoofdstad niet genoeg CO₂-reductie behalen. Volgens Amsterdam ligt in dat geval een afname van 37 procent CO₂-uitstoot in 2030 binnen bereik, terwijl het doel 55 procent is. Aan de inwoners was dus de vraag maatregelen te bedenken, die helpen de doelstelling alsnog te halen.

26 concrete klimaatvoorstellen

De honderd geselecteerde inwoners kwamen inmiddels zes keer bijeen, fysiek én online, om met hulp van adviesbureau Berenschot aan de voorstellen te werken. Het resultaat zijn 26 concrete plannen. Voorzitter Alex Brenninkmeijer, voormalig Ombudsman, is onder de indruk van de voorstellen. ‘De ingelote Amsterdammers hebben een advies voor CO₂-reductie van hoge kwaliteit afgeleverd. Ik hoop dat deze ervaring een voorbeeld gaat zijn voor de toekomst.’

Van geothermie tot energiefonds

Welke ideeën en voorstellen er zoal zijn ingediend? Een fonds om huurwoningen te verduurzamen, een tweede Amsterdamse Bos met gemeenschappelijke functie, het installeren van een klimaatraad en klimaatcoaches voor de wijk, het verwarmen van huizen met geothermie (warm water uit de grond), het starten van een duurzame bedrijvencoalitie, een Amsterdams energiefonds en het verhogen van de prijs van parkeervergunningen, met name bij een tweede auto.

Ook was er een voorstel om vanaf 2025 alleen nog cruiseschepen die gebruikmaken van groene stroom te laten aanmeren in Amsterdam. Verschillende van deze voorstellen en hun totstandkoming, zijn recent ook in een uitzending van televisieprogramma Nieuwsuur belicht.

Voorstellen overnemen

Het college neemt de voorstellen van het burgerberaad over als deze binnen een aantal randvoorwaarden passen. ‘Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een stem, maar het burgerberaad mag aangeven wat zij van de raad verwacht,’ aldus de gemeente. In februari 2022 worden de voorstellen besproken in de raad en raadscommissie.