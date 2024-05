Klimaatadaptatie: nieuwe tool toont opgave op buurtniveau

In het Buurtdashboard kunnen gemeenten zien hoe klimaatbestendig bepaalde buurten zijn. Hoe groen ze bijvoorbeeld zijn of hoe hoog de gevoelstemperatuur is op een zomerdag. Dit geeft inzicht in de opgaven en de kansen voor klimaatadaptatie.

Het Buurtdashboard is gemaakt door Deltares, samen met de Hogeschool van Amsterdam en Climate Adaptation Services (CAS). Het biedt vooral inzicht in stedelijke buurten, hoewel er ook ook landelijke gebieden instaan.

Inzichten in buurteigenschappen

Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de fysieke eigenschappen zijn van een wijk: hoe groen een buurt is, waar dit groen zich bevindt, of het om openbaar gebied gaat, welke gevoelstemperatuur er in de zomer het meest voorkomt en wat het grondwaterpeil is.

Het dashboard maakt het gemeenten ook makkelijk om statistieken te vergelijken met buurten van eenzelfde wijktype of met de rest van de gemeente. Bekijk bijvoorbeeld hoeveel schaduw er is op de aanwezige wandelpaden: in een bepaalde buurt, in een wijk, in de gemeente en ten opzichte van Nederland.

Sociaal-economische indicatoren

Daarnaast zijn er in de tool ook sociaal-economische indicatoren opgenomen. Zo kun je zien hoeveel procent van de inwoners moeite heeft met rondkomen, ernstig eenzaam is of hoeveel 65-plussers er wonen. Dit maakt namelijk uit bij het bepalen van hoe kwetsbaar een buurt is voor hitte. Wie weinig sociale contacten heeft, loopt bijvoorbeeld een groter risico op gezondheidsproblemen tijdens hete periodes.

Klimaateffectatlas

Veel van de informatie in de tool komt direct uit de Klimaateffectatlas met als doel om landelijke klimaatinformatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. De atlas wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en verbeterd. De nieuwe KNMI-scenario’s uit 2023 werken bijvoorbeeld in veel kaarten door. Hierdoor vindt de komende periode een grootschalige update plaats, die begin 2025 klaar moet zijn. Ook worden er nog data van het CBS en RIVM toegevoegd.

