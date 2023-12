Gemeenteland vergroent: 6 praktijkvoorbeelden

Op het gebied van vergroening worden er in Nederland veel stappen gezet. Als reactie op de klimaatverandering, om biodiversiteit te stimuleren en voor een leefbare woonomgeving. Ter inspiratie een aantal initiatieven van gemeenten uit de praktijk om te vergroenen.

De gemeente Apeldoorn krijgt binnenkort, in navolging van andere gemeenten, 181 groene bushokjes. Ze zijn duurzaam ontworpen en hebben een groen dak. In totaal wordt bijna de helft van alle bushokjes in Apeldoorn omgewisseld, vooral in gebieden waar veel verstening is. De hokjes krijgen een bedekking van sedum-vetplanten. Die dragen onder andere bij aan het verminderen van hittestress en aan een grotere biodiversiteit. Ook helpen de groene daken tegen overbelasting van het riool bij hevige regenval.

Bloembollen uitdelen

Amsterdam plant samen met inwoners 250.000 biologische bloembollen. De gemeente wil zo insecten aan voedsel helpen, zoals hommels en wilde bijen. Maar ze trekken ook insecten aan die de eikenprocessierups bestrijden, zoals sluipwespen en gaasvliegen. Deze insectensoorten zijn natuurlijke vijanden van de jeukrups.

Geen snippergroen meer

Deventer wil geen zogenoemd snippergroen meer verkopen aan inwoners. Voorheen konden mensen die naast zo’n stukje groen wonen die grond vaak van de gemeente kopen of huren. Soms kwamen er dan schuurtjes op te staan of het stukje groen werd betegeld. Maar vanaf nu blijven de kleine stukjes openbaar groen zoveel mogelijk groen. ‘Zo kunnen ze bijdragen aan een groene leefomgeving, biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering, wateropvang, het tegengaan van hittestress en de energietransitie,’ aldus de gemeente. In het nieuwe beleid is het alleen nog bij uitzondering mogelijk voor aanwonenden om zo’n stukje grond te kopen of te huren.

Gratis bomen

Van appelboom tot tamme kastanje: verschillende gemeenten schenken gratis bomen. De gemeente Krimpenerwaard geeft 204 gratis bomen weg voor tuinen, schoolpleinen, (sport)verenigingen en bedrijfsterreinen in Ammerstol, Berkenwoude en Vlist. Ook plant de gemeente extra bomen in de openbare ruimte om de straten en buurten groener, duurzamer en vitaler te maken. Het planten van extra bomen is onderdeel van het project ’10% meer bomen.’ Elk jaar komen andere kernen aan de beurt, aldus de gemeente.

Ook Amersfoort geeft gratis bomen weg. Er zijn 1.000 bomen beschikbaar: 500 voor inwoners en 500 voor ondernemers, scholen en verenigingen. Daarmee kunnen zij hun tuin, schoolplein, verenigingsterrein of bedrijfsgrond groener maken. Ook in de gemeenten Boxtel, Teylingen en Apeldoorn gaan er gratis bomen over de toonbank.

Vleermuiskast vergoed

Vijfheerenlanden zoekt gevels om gratis een vleermuiskast op te monteren. De gemeente wil hiermee de vleermuis beschermen. Het initiatief is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de vleermuispopulaties in Vijfheerenlanden. De kasten worden op verschillende gemeentelijke gebouwen aangebracht, maar ook inwoners wordt gevraagd om mee te doen. De kosten van de kast en de installatie ervan worden betaald door de gemeente.

Toolbox natuurinclusief bouwen

De gemeente Nijmegen lanceert de toolbox natuurinclusief bouwen. Het hulpmiddel heeft als doel om biodiversiteit en natuur mee te nemen bij bouwplannen. Dat leidt tot verbetering van het stedelijke milieu voor flora en fauna en draagt ook bij aan het welzijn van inwoners. ‘Een groene stad werkt als een natuurlijke airconditioner, verkoelt tijdens hete zomers en filtert luchtverontreiniging. Het biedt een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en ontspannen,’ aldus de gemeente.

In de toolbox onder meer het advies om geschikte verblijfsplaatsen aan te brengen in of aan een gebouw, voor onder andere de gierzwaluw, huismus en vleermuis. Daarnaast tips voor het realiseren van groenmaatregelen voor een geschikte leefomgeving, het stimuleren van bestaand groen en het behouden van bestaande verblijfsplaatsen voor dieren.

Nijmegen neemt de toolbox mee in het Omgevingsplan. Streefdatum voor de ingangsdatum van dat plan is januari 2025. Om te wennen, voert de gemeente de regel voor natuurinclusief bouwen geleidelijk in en gaat deze voor bestaande bouw van particulieren een jaar later in. Vanaf 2024 wordt de toolbox wel al verplicht bij nieuwbouw, waar de gemeente eigenaar of opdrachtgever van is.

Record aantal tegels gewipt

Arnhem wipte dit jaar de meeste tegels tijdens het NK Tegelwippen en won de wedstrijd in de categorie grote gemeenten. De gemeente haalde hiervoor zelfs hele straten overhoop en verwijderde 461.850 tegels. Dat is ruim 10 procent van het totaal aantal gewipte tegels in Nederland. ’Er is een oppervlakte vergelijkbaar met het GelreDome aan nieuw groen bijgekomen. Hiermee is de stad veel leefbaarder en mooier geworden,’ aldus de gemeente. In totaal werden er afgelopen jaar 4,5 miljoen tegels verruild voor groen.