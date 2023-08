Zo effectief zijn groene bushokjes

De gemeente Utrecht werd in 2019 wereldnieuws door bijvriendelijke groene daken op bushokjes te introduceren. Inmiddels zijn er 316 van de groene bushokjes. Een student van de Universiteit van Utrecht onderzocht het effect van stedelijk groen en het belang van de locatie van zo’n bushokje voor het aantrekken van bijen.

In Utrecht staan ruim driehonderd bushokjes die voorzien zijn van een groen dak, begroeid met sedum. Een groen dak is goed voor de biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, vangt fijnstof op, bergt regenwater en bieden een koele schuilplaats als de mussen van het dak vallen.

Wereldnieuws

De gemeente stelde de groene daken toen als voorwaarde aan het bedrijf dat de bushokjes en de voorzieningen verzorgt. Daarnaast werden ook zo’n honderd daken van zonnepanelen voorzien die de stroom leveren voor de borden met vertrektijden. Alle haltes kregen led-verlichting, een zitje van bamboe en het onderhoud van de hokjes gebeurt met elektrisch vervoer. Utrecht werd daarmee toen wereldnieuws en verschillende steden in binnen- en buitenland toonden interesse.

Inmiddels volgden ook veel andere gemeenten met groene bus- en tramhaltes. De gemeente Eindhoven was in 2010 al de eerste met een groene abri. In de gemeente Amsterdam zijn er groene tramhaltes. In Purmerend loopt momenteel een proef met groene abri’s, in Leeuwarden zijn ze zichtbaar in het straatbeeld en Tilburg gaat bushokjes verduurzamen. En zo zijn er meer gemeenten.

Bijvriendelijke bushokjes

Erik Verhagen, student Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht, deed in Utrecht onderzoek naar het belang van de locatie van zo’n bushokje. Hoe bepalend is een groene omgeving voor het aantrekken van bijen tot de groene daken? Bijen hebben het namelijk vaak moeilijk in steden, hier is het soms lastig om de nodige voedingsstoffen te verzamelen en nesten te bouwen. Daarom is het volgens de student belangrijk om te weten hoe bijen gebruikmaken van de groene bushokjes.

Hoeveelheid groen in de buurt

Verhagen’s onderzoek toont aan dat de aantrekkelijkheid van groene daken voor bijen afhankelijk is van de hoeveelheid groen in de omgeving. Niet alle delen van de stad zijn even groen. Vooral in het oude centrum is het aandeel groene ruimtes klein. Het aantal bijen dat op de groene bushokjes afkwam verschilde door de stad heen. Na het combineren van de resultaten valt een patroon te zien: het lijkt erop dat er meer bijen te vinden waren op bushokjes omringd door groene ruimtes.

Effectiever met groen dichtbij

Dit betekent dat de groene bushokjes effectiever zijn als ze omringd zijn door groen. Ook is het verband sterker als het groen zo dicht mogelijk bij de hokjes ligt. ‘Bijen gaan liever op groene daken af die naast een park of plantsoen liggen dan een paar tientallen meter verder. De bestuivers hebben er dus baat bij als steden vergroenen en dit maakt slimme oplossingen als groene daken effectiever.’

Daarbij is het nog wel onzeker of het soort groene ruimte uitmaakt voor het aantrekken van bijen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat parken meer bijen naar de omgeving lokken dan moestuinen, om dit te achterhalen is meer onderzoek nodig. Ook is het volgens het onderzoek belangrijk om naast vergroening bijen op andere manieren te helpen, bijvoorbeeld door vervuiling tegen te gaan of een natuurvriendelijker maaibeleid toe te passen.