Veel animo voor Startbouwimpuls: criteria aangescherpt

De Startbouwimpuls (SBI) is populair: maar liefst 246 gemeenten meldden zich voor de bouw van 260.000 woningen. De meest kansrijke projecten worden geholpen om te starten, met steun van het Rijk. Omdat het beschikbare budget niet genoeg blijkt, zijn er twee aanvullende criteria toegevoegd.

De SBI is bedoeld voor projecten die qua plan ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden dreigen te vertragen of on hold gezet te worden.

‘Steun en sturing nodig’

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er veel animo is voor de regeling. In totaal hebben 246 gemeenten 2.195 projecten aangemeld: dat is goed voor bijna 260.000 woningen. ‘Het toont aan dat er veel potentie en wilskracht is om door te blijven bouwen, maar ook dat steun en sturing van het Rijk nodig is. Uit de groslijst blijkt dat een groot deel van de projecten gereed is om te starten met bouwen,’ schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een kamerbrief.

Criteria aangescherpt

Voor de regeling was in eerste instantie 250 miljoen euro uitgetrokken. Maar de geschikte projecten tellen op tot een tekort van 3,3 miljard. Dat betekent dat er niet genoeg budget is. ‘Er is noodzaak voor verdere aanscherping van het afwegingskader op basis van snelheid, hardheid en efficiëntie,’ aldus de Jonge.

Twee nieuwe criteria

Er zijn twee nieuwe criteria toegevoegd bovenop de zes eerdere eisen waaraan projecten moeten voldoen. Het gaat om meer dan 10 woningen per bouwproject en de maximale gevraagde rijksbijdrage per woning is vastgesteld op12.500 euro inclusief btw. ‘Daardoor blijft de regeling laagdrempelig, maar wordt er tegelijkertijd een focus gelegd op snelle en kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen in de startbouw.’ De eerdere zes eisen blijven ook staan.



Meer kans maken

Gemeenten krijgen twee weken langer de tijd voor het aanmelden van hun project, tot 13 oktober. Projecten die snel starten, een grote (juridische) zekerheid hebben van de start van de bouw en een lage bijdrage vragen, maken de meeste kans. De bijdragen worden direct nadat de regeling in werking treedt uitgekeerd.