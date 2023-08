Inleveren en recyclen: zo stimuleren gemeenten inwoners

Afval is een belangrijke bron voor het hergebruiken van grondstoffen. Deze gemeenten maken het inwoners dan ook makkelijk om afval en overgebleven spullen in te leveren voor recycling.

Grondstoffen worden schaarser en hergebruik van afval wordt daarom steeds belangrijker. Veel gemeenten zetten in op minder restafval en meer hergebruik.

Haagse opruimdagen

Den Haag houdt ook dit jaar opruimdagen. Inwoners met spullen die ze niet meer willen, kunnen deze dan inleveren. Spullen die nog te gebruiken zijn, gaan naar de kringloop en grofvuil wordt afgevoerd. Tussen 22 augustus tot en met 31 oktober 2023 komt de gemeente in verschillende stadsdelen langs om bijvoorbeeld grofvuil, zoals planken en groot glas op te halen, net als oude fietsen, kleine elektrische apparaten en klein chemisch afval.

Den Haag zet volop in op de strijd tegen afvaloverlast. Eerder dit jaar lanceerde de hofstad het ‘Aanvalsplan Afval’ met 50 actiepunten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onopvallende surveillanten en nieuwe gedragsinterventies. Voor het maken van het plan zijn onder andere wijkexpedities georganiseerd in verschillende stadsdelen. De gemeente ging de wijken in om met inwoners in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over hoe zwerfafval en afvaloverlast tegen te gaan.

Recycletas

In de gemeente Haarlem kun je als inwoner met de Haarlem Recycletas op een simpele manier boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed, textiel en cd’s en dvd’s verzamelen. De gevulde tas wordt op afspraak gratis bij je thuis opgehaald. De ingezamelde spullen worden geselecteerd voor de kringloop of recycling. ‘Zo zorgen we er samen voor dat ze niet verbrand worden met het restafval, maar zo duurzaam mogelijk worden hergebruikt.’

Mobiele milieustraat

De gemeente Pijnacker-Nootdorp sluit binnenkort een milieustraat. Daarom komt de gemeente met een nieuw initiatief: een mobiele milieustraat. Marieke van Bijnen, wethouder afval- en grondstoffenbeleid: ‘Het is een laagdrempelige mogelijkheid om kleine hoeveelheden grofvuil en klein chemisch afval (KCA) in te zamelen. Met de marktwagen met een flexibele inrichting kunnen veel soorten afval en grondstoffen gescheiden worden ingezameld.’ In Zwolle is een vergelijkbaar initiatief: de GRIP-wagen, een mobiel grondstoffeninleverpunt.

Afvalcoaches

In de gemeente Beuningen doen afvalcoaches hun rondes. Ze bekijken de plastic containers en checken deze op vervuiling, dus op andere afvalstoffen die niet in een plastic container thuishoren. Dat doen ze op straatniveau. Na de controle worden er communicatieacties gehouden, gericht op de straten waar de meeste vervuiling voorkomt.

Zomerse afvalwijzer

Leeggelopen luchtbed, kapotte tent of slippers, restantjes zonnebrand of overgebleven kooltjes van de barbecue: wat doe je ermee? Krimpenerwaard zette voor dit typisch zomerse afval op rij hoe je ze het beste recyclet. Gemeente Wijchen informeert inwoners dat opblaasbare zomerattributen bij het restafval horen, net als Gorinchem.

Hout als grondstof

Gemeente Dijk en Waard communiceert over het belang van het recyclen van hout en hoe inwoners dit het beste gescheiden aanbieden. Het hout kan naar het afvalscheidingsstation of de gemeente komt dit thuis ophalen, na het maken van een afspraak. Het materiaal wordt verwerkt tot herbruikbare bouwmaterialen of als grondstof in de meubelmakerij.

Gronings Goud

Een circulaire economie begint volgens de gemeente Groningen bij het herkennen van afval als grondstof, zoals onder andere afgedragen kleren. Onder de naam Gronings Goud wordt in de gemeente afgedankt en ingezameld textiel omgezet in hoogwaardige industriële garens en stoffen. Het project draagt bij aan werkgelegenheid, milieuwinst maatschappelijke doelstellingen en vooral aan de circulaire economie. Gemeente.nu vroeg de projectleider van dit project hoe je dit nu aanpakt en wat de lessen zijn.

