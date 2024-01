Inleveren van vervuilende brommers levert geld op

Inwoners van Eindhoven met een brommer of scooter van voor 2011, kunnen vanaf nu 400 euro subsidie krijgen als ze deze inleveren voor sloop. Eindhoven volgt daarmee het voorbeeld van andere gemeenten zoals Den Haag, Rotterdam en Nijmegen.

Per 1 januari 2024 kunnen Eindhovenaren de eenmalige subsidie van 400 euro aanvragen voor het laten demonteren van oude gemotoriseerde tweewielers. Deze maatregel draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, aldus de gemeente.

Vervuilender dan andere voertuigen

’Benzinescooters en -brommers met een eerste toelatingsdatum van vóór 1 januari 2011 zijn ‘over het algemeen erg vervuilend,’ schrijft de gemeente. ‘Een oude tweetakt is vele malen vervuilender dan andere voertuigen. Maar ook onverwoestbaar en daarmee zullen tweetakt-scooters zonder maatregelen nog lange tijd in het verkeer aanwezig blijven.’ Volgens Eindhoven is de uitstoot per kilogram brandstof bij tweetaktmotoren zelfs gemiddeld 20 keer hoger dan bij lichte bedrijfsvoertuigen zoals bestelwagens. ‘De vervuilende tweewielers zijn daarmee verantwoordelijk voor 20 procent van de schadelijke uitstoot in het verkeer.’

Schone lucht

Door de voertuigen van de straat te halen, wordt de lokale uitstoot in stedelijke gebieden lager en worden voetgangers en fietsers er dus minder aan blootgesteld, zo is de gedachte. De gemeente verwacht in 2024 zeker 560 van deze voertuigen uit de gebieden te halen waar ook voetgangers en fietsen zich begeven. Door het introduceren van deze subsidieregeling wil de gemeente Eindhoven een flinke bijdrage leveren aan schonere lucht in de stad op korte termijn. ‘Uiteindelijk zullen brommers en scooters zonder verbrandingsmotor de norm worden.’

Subsidieplafond en sloopregeling

Het subsidieplafond voor 2024 is vastgesteld op 225.000 euro. De voertuigen en de eigenaar moeten een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de sloopregeling. Zo heeft de brommer of scooter bijvoorbeeld een benzinemotor en een leeftijd ouder dan 23 jaar. De demontage moet worden uitgevoerd door een RDW-erkend demontagebedrijf dat is aangesloten bij SRN. Ook moet het voertuig compleet worden aangeboden.

Inruilacties en omruilregelingen

Eindhoven volgt daarmee het voorbeeld van verschillende andere steden. Zo konden inwoners en ondernemers van de gemeente Den Haag afgelopen zomer wegens succes opnieuw meedoen met de omruilregeling voor vervuilende brommers en dieselbestelauto’s. Ook Nijmegen gaf deze zomer opnieuw subsidie voor het slopen en vervangen van brom- en snorfietsen van voor 2011. Verder hielden Amsterdam en Rotterdam eerder een soortgelijke inruilactie.