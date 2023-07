Omruilregeling vervuilende voertuigen is een succes

In de gemeente Den Haag kunnen vanaf deze maand inwoners en ondernemers weer meedoen met de omruilregeling voor vervuilende brommers en dieselbestelauto’s. Ook Nijmegen geeft deze zomer opnieuw subsidie voor het slopen en vervangen van brom- en snorfietsen van voor 2011.

Met behulp van de omruilregelingen zijn sinds 2016 al bijna 4000 oude brommers en snorfietsen en bijna 800 auto’s van de weg en gesloopt, zo schrijft de gemeente. Toch stonden er begin 2023 nog steeds voertuigen geregistreerd die niet meer in de Haagse milieuzone mogen rijden. Het betrof zo’n 1800 dieselpersonenauto’s, 1300 dieselbestelauto’s en 3000 brom- en snorfietsen.

Nieuwe omruilregeling

Om die reden zet de gemeente opnieuw de omruilregeling in, voor een nog schonere lucht in Den Haag. ‘Dit is nodig voor een goede gezondheid van iedereen. De grootste oorzaak van luchtvervuiling in onze stad zijn de schadelijke stoffen die oude voertuigen uitstoten.’ De gemeente stelt 125.000 euro voor de regeling beschikbaar. De omruilregeling geldt van 1 juli tot en met 30 september 2023 of tot het geld op is.

Tegoedbon voor schoner vervoer

Wie in de hofstad een oude brom- of snorfiets, dieselauto of dieselbestelbus laat slopen, krijgt van de gemeente een tegoed. Dit kan worden gebruikt voor een nieuwe of tweedehands fiets, een elektrische brommer, een elektrische fiets of een kaart voor het openbaar vervoer. Het omruilen van een brom- of snorfiets levert een tegoed op van 400 euro. Wie een Ooievaarspas heeft (een stadspas voor minima), krijgt zelfs 750 euro. Het omruilen van een dieselauto is goed voor 1000 euro. Met de stadspas komt dit uit op 1200 euro.

Ondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2025 is er in het centrum van Den Haag, net als in 27 andere gemeenten, ook sprake van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Oude exemplaren die veel vieze uitlaatgassen uitstoten mogen dan niet meer in deze zone rijden. Er is een overgangsregeling, maar de gemeente wil ondernemers steunen bij overstap naar schoon vervoer, zoals een duurzame bestelauto. Het tegoed voor het omruilen van oude bestelauto’s van ondernemers is daarom dit jaar 2500 euro. Dit bedrag kan ook gebruikt worden voor transportdiensten.

Subsidie voor sloop

Ook de gemeente Nijmegen geeft deze zomer opnieuw subsidie voor het slopen en vervangen van brom- en snorfietsen van voor 2011. Nijmegenaren kunnen 400 euro subsidie aanvragen om ze te laten slopen. Dit bedrag wordt tot maximaal 800 euro aangevuld als zij hun oude brommer met benzinemotor vervangen voor een elektrische fiets, brom- of snorfiets. ‘De subsidie helpt inwoners om de stap te zetten naar duurzamer vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo voorbereiden op de milieuzones in het centrum van Nijmegen, Hof van Holland en Heijendaal,’ aldus de gemeente. Vanaf 2025 zijn brom- en snorfietsen van voor 2011 hier niet meer toegestaan.