Hagenaren krijgen ‘schoon tegoed’ voor inleveren oude diesel

De gemeente Den Haag stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor inwoners die hun vervuilende voertuig willen omruilen. De beloning bestaat uit ‘schoon tegoed’, oftewel geld voor duurzamer vervoer. Voor de regeling is dit jaar 325.000 euro beschikbaar.

Met dank aan verschillende omruilregelingen zijn er in Den Haag sinds 2016 ruim 3000 brommers en snorfietsen en ruim 700 auto’s op de sloop terecht gekomen. Toch stonden er begin 2022 nog steeds Haagse voertuigen ingeschreven in het register van de RDW, die al niet meer in de Haagse milieuzone mogen rijden.

Milieuzone op slot

Deze afsluiting treft zo’n 1600 dieselpersonenauto, 1500 besteldiesels en 4500 brom- en snorfietsen. De gemeente verlengt nu de omruilregeling, die vorig jaar ook al liep. ‘De grootste veroorzakers van luchtvervuiling in onze stad zijn namelijk de oude voertuigen, die veel schadelijke stoffen uitstoten,’ aldus Den Haag.

Vies vervoermiddel omruilen

Na ontvangst van het afgedankte exemplaar keert de gemeente de bijbehorende som uit. Bewoners kunnen het geld besteden aan een nieuwe of tweedehands fiets, een elektrische brommer of snorfiets, of toegang tot het openbaar vervoer. Of bijvoorbeeld aan een deelauto of -scooter, dan wel het gebruik van een OV-fiets. Ondernemers schaffen met het tegoed transportdiensten aan.

Personendiesel doet 1000 euro

Per sloopklare bromfiets of snorfiets ligt er 400 euro klaar. Inwoners die een lokale Ooievaarspas voor lagere inkomens kunnen overleggen, komen in aanmerking voor 750 euro. Een personendiesel doet 1000 euro in de regeling, en op vertoon van de Ooievaarspas 1200. De gemeente verhoogt daarnaast het omruiltegoed voor bestelauto’s van lokale ondernemers: van 1000 naar 1500 euro. Deze extra heeft te maken met de forse uitstoot van deze voortuigcategorie.

Sloopbeloningen in opmars

Ook andere gemeenten gingen al de strijd aan met vervuilende brommers. Inwoners van Rotterdam konden 300 euro krijgen voor de sloop van hun gedateerde een brommer of snorfiets. Amsterdam hield eerder inleverdagen voor oude bromfietsen. Wie van zijn oude scooter af wilde, kon deze inruilen tegen een cadeaubon.