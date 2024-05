Isoleren van woningen: regelingen en initiatieven uit de praktijk

Isoleren van woningen blijft een hot topic. In verschillende gemeenten wordt er volop op ingezet. Zo helpt Utrecht kleine VvE’s met isoleren en verstrekt Amsterdam subsidie voor de isolatie van koophuizen onder de 370.000 euro.

Een goed geïsoleerde woning kent veel voordelen. Het houdt de warmte binnen in de winter en buiten in de zomer. Dat bespaart energie, zorgt voor een lagere energierekening en voor een aangenamer klimaat in huis. In verschillende gemeenten wordt er volop ingezet op isolatie.

Utrecht ondersteunt kleine VvE’s

De gemeente Utrecht start met een isolatie-aanpak voor woningen, die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Veel van deze woningen zijn volgens de gemeente niet goed geïsoleerd.

Als eerste zijn de kleine VvE’s met maximaal 7 appartementen aan de beurt om mee te doen en hiervoor via de gemeente extra subsidie te krijgen. Dit gaat om een bedrag van 750 euro per maatregel per woning. Voeren ze meer isolatiemaatregelen per woning uit krijgen ze tot tot maximaal 1500 euro voor elk huis.

Ook is er een lening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voor kleine VvE’s. Daarmee kunnen ze tot 25.000 euro incl. BTW per woning lenen voor onderhoud en energiebesparing. Utrecht vernieuwde hiervoor het online VvE-Loket, waar alle informatie te vinden is.

Vangnet

De isolatieaanpak begint in Utrecht VvE’s in de wijken Elinkwijk-Julianapark en de Watervogelbuurt. Zij ontvangen gratis energieadvies en procesondersteuning. Ook wordt hier geëxperimenteerd met een speciaal vangnet voor eigenaar-bewoners die woningisolatie niet kunnen betalen. Wethouder van Hooijdonk: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle Utrechters kunnen profiteren van woningisolatie en een lagere energierekening.’

Subsidie of gratis advies

De gemeente Amsterdam gaat subsidie verstrekken aan eigenaren en VvE’s voor de isolatie van (slecht geïsoleerde) huizen met een WOZ-waarde onder de 370.000 euro (in 2021). Via deze subsidieregeling is per woning tot 2500 euro subsidie beschikbaar om te isoleren en ventileren. Ook moet er een energie-adviesrapport aanwezig zijn. Alleen woningen met energielabelklasse D, E, F, G komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat in deze prijsklasse om ongeveer 20.000 huizen die vooral aan de rand van de stad liggen, aldus de gemeente. In 170 buurten in Amsterdam krijgen VvE’s kosteloos advies over verduurzaming.

Isolatie-infoweken

In Hillegom vonden recent de ‘Isolatie-infoweken’ plaats. De gemeente heeft allerlei regelingen die het makkelijker en goedkoper maken om woningen te isoleren. Van extra subsidies en voordelige leningen tot gratis advies en gezamenlijke inkoopacties. Tijdens de Isolatie-infoweken waren er infoavonden en een Isolatie-infocafé met energiecoaches en andere deskundigen.

Verder is er in Hillegom een actie voor eigenaren met een slecht geïsoleerd huis (energielabel D of lager) en een WOZ-waarde tot 429.300 euro op 1 januari 2022. Zij kunnen aanspraak maken op een extra subsidie van 1500 euro.

Doe het zelf

In de gemeente Nijmegen kunnen inwoners die handig zijn zelf hun huis isoleren en hiervoor een cadeaukaart aanvragen. De gemeente helpt met informatie, advies en gratis isolatiemateriaal. Een isolatiecoach komt desgevraagd thuis langs en voert een energiescan uit. Zo wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn en met welke materialen dat het beste kan.

Hierna krijgt de betreffende bewoner een cadeaukaart, waarmee voor maximaal 1.500 euro materiaal, zoals glaswol, kan worden gekocht om dak, vloer of muren te isoleren. De kaart kan worden besteed bij een van de (online) bouwmarkten die meedoen aan de actie. ‘Reken er hierbij wel op dat u ongeveer 25 procent van de totale kosten van de isolatieklus zelf moet betalen,’ aldus de gemeente.

