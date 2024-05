Nieuwe werkwijze voor hulp bij verduurzamen woningen

De kosten voor de huwelijksceremonie op het gemeentehuis verschillen per gemeente. En wie dit jaar trouwt, moet in veel gemeenten ook meer betalen dan vorig jaar. Dat blijkt uit tariefgegevens die het vakplatform ThePerfectWedding.nl verzamelde. Het trouwseizoen is weer in volle gang. Wat een bruidspaar precies betaalt voor een ceremonie op het gemeentehuis is onder... lees verder