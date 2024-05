Eikenprocessierups heeft vroeg brandharen

De eikenprocessierups is dit jaar vroeg met het krijgen van brandharen en het vormen van nesten. Hoewel een lage plaagdruk is verwacht, blijft het afwachten of dit jaar rupsen van voorgaande jaren uit grondnesten komen. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups vraagt gemeenten de plaagdruk te melden.

Dit meldt online kennisplatform Nature Today. Sinds ruim een week komen steeds meer eikenprocessierupsen in het zogenoemde vierde larvestadium, nadat ze eind maart uit het ei kropen. Dit betekent dat er vanaf nu brandharen kunnen zijn. Ook starten de rupsen met het vormen van de nesten. Die worden al gesignaleerd en zijn vanaf nu steeds zichtbaarder.

De eikenprocessierups is weer actief en inmiddels zijn de eerste nesten in onze gemeente verwijderd. Heb je eikenprocessierupsen gezien? Maak dan een Fixi-melding hiervan. Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op onze website https://t.co/gd7BykwDQW #paktaan pic.twitter.com/6Zph4eJAGc — Gemeente Stadskanaal (@stadskanaal_nl) May 28, 2024

Lage plaagdruk verwacht

Dit jaar wordt een lage plaagdruk verwacht op basis van het lage aantal vlinders dat vorig jaar gevangen en geteld is, zo was eerder al bekend. Het is wel zo dat rupsen die zich nu nog in grondnesten bevinden hierbij voor verrassingen kunnen zorgen, zo schrijven de experts op basis van eerder onderzoek. ‘Als er nog veel rupsen in de grond zitten en die besluiten de komende weken uit de grond te komen, dan kun je lokaal opeens grote hoeveelheden rupsen laag in de boom aantreffen. Het is onduidelijk hoeveel rupsen in de bodem zitten en wat uiteindelijk bepaalt wanneer ze tevoorschijn komen.’

Melding maken

Om op landelijk niveau meer inzicht te krijgen in de variatie in plaagdruk roepen de experts gemeenten op om, net als vorig jaar, van zoveel mogelijk eiken door te geven of er processierupsen in zitten. De telling kan worden doorgeven op straat-, wijk-, of gemeenteniveau via een speciaal online formulier. ‘Gemeenten die voor de hele gemeente al een eigen inventarisatie hebben gemaakt, kunnen dus eenvoudig de totalen invoeren.’ Op de dagelijks bijgewerkte plaagdrukkaart is vervolgens de plaagdruk in een geïnventariseerd gebied te zien.

Teltips

Bij de inventarisatie is er onderscheid tussen verschillende formaten van nesten: zo groot als een tennisbal, voetbal of deken. Ook is de vraag om door te geven of er één of meerdere nesten in de boom zitten en hoeveel nesten er van elke categorie zijn. Daarnaast is er voor bomen waar bespuiting plaatsvond, of waar maatregelen zijn genomen om natuurlijke vijanden te stimuleren, een aparte inventarisatie. En zo zijn er meer teltips.