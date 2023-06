Oproep om aanwezigheid eikenprocessierups te melden

Het seizoen van de eikenprocessierups is op gang gekomen. Hoewel de overlast dit jaar naar verwachting lager is dan voorgaande jaren, doet het Kenniscentrum Eikenprocessierups opnieuw de oproep aan gemeenten om de aanwezigheid van de rups te melden.

Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren de strijd aangegaan met het plaagdier en starten elke lente opnieuw met de bestrijding van de invasieve exoot. Ook worden er nog jaarlijks nieuwe proeven ontwikkeld voor het testen van bestrijdingsmiddelen of beheersmethoden, zoals bestrijding met paintballpistolen en paringsverstoring, het conditioneren van koolmezen en zelfs drones. Alle tot nu toe genomen moeite lijkt vruchten af te werpen. In ieder geval voor dit seizoen. Op basis van tellingen wordt een rustig rupsenjaar verwacht.

Explosie aan rupsen toch nog mogelijk

Toch roept de organisatie, net als voorgaande jaren, gemeenten, boombeheerders en vrijwilligers op om te controleren op nesten en de inventarisatie door te geven. Dit is belangrijk om de plaagdruk te monitoren en voor het advies qua beheersen en bestrijden van de rups.

Ondanks de verwachting van een redelijk rustig rupsenjaar, is er wel een onzekere factor. Dit zijn de grondnesten, zo schreef Nature Today. Het is niet duidelijk hoeveel rupsen onder de grond zitten. Vorig jaar tijdens de warme zomer zijn veel rupsen daar weggekropen. Het kan zijn dat ze hieruit weer tevoorschijn komen, zegt expert Silvia Hellingman tegen RTV Drenthe. Als er veel rupsen laag op de stam van de boom zitten, zijn dit waarschijnlijk de dieren die vorig jaar niet tot rups ontpopten. ‘Daarom kunnen we straks toch nog een explosie aan eikenprocessierupsen hebben,’ aldus de expert.

Plaagdruk bepalen

Een actuele rupsen- en nestenstand blijft daarom belangrijk. Om die ontwikkeling goed te volgen, is er door het expertisecentrum een monitoringssysteem ontwikkeld. De plaagdruk bepaal je door bij minimaal dertig eiken per gebied te checken of er eikenprocessierupsnesten in zitten en welke grootte deze hebben, zoals een tennisbal, voetbal of deken. Hiervoor kun je dit telformulier als voorbeeld gebruiken. Daarna kun je de bevindingen melden via dit online formulier. De waarnemingen kunnen zowel op straat-, wijk- als gemeenteniveau worden ingevoerd. Op de online monitor is vervolgens te zien wat de plaagdruk in bepaalde gebieden is.

Teltips

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft nog enkele tips voor wie gaat tellen: doe het overdag, in de avond verlaten de rupsen de nesten om hogerop in de boom te gaan eten. Tel alleen de nesten die je vanaf de grond kunt zien en bekijk zoveel mogelijk bomen op verschillende plekken in de gemeente. En pas op voor de brandharen tijdens het tellen.