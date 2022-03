Eikenprocessierups blijft op de gemeentelijke agenda

Het seizoen van de eikenprocessierups staat weer voor de deur. Hoewel de plaagdruk waarschijnlijk lager zal zijn, staat deze invasieve exoot bij verschillende gemeenten toch weer op de agenda. Zij nemen preventieve maatregelen voor de lange termijn.

De eerste eikenprocessierupsen zullen zo rond 5 april uit hun ei kruipen, is de verwachting. Dit betekent dat het seizoen en de daarbij behorende overlast van de jeukrups vroeg begint dit jaar. De hoogste plaagdruk wordt dit jaar in het noorden verwacht. Beheersing van de rups blijft hoe dan ook nodig, zo waarschuwde het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Een aantal gemeenten zet daarom in op preventie, evenals op natuurlijke vijanden en de hulp van inwoners.

Drimmelen zet de koolmees in

In Drimmelen staan veel eikenbomen. Inwoners ervaren er regelmatig overlast van de brandharen van de jeukrups. Daarom zet de gemeente nu in op natuurlijke vijanden zoals de koolmees. Drimmelen is hiervoor op zoek naar bewoners die willen helpen de vogels meer rupsen te laten eten, om zo later in het seizoen veel overlast te voorkomen. ‘Je kunt vogels conditioneren, zodat ze extra veel rupsen eten in plaats van ander voedsel,’ aldus de gemeente.

‘We nemen als gemeente diverse maatregelen, en voegen hier nu een nieuwe, duurzame, methode aan toe,’ aldus wethouder Jan-Willem Stoop. ‘Op andere plekken is hier al mee gewerkt, onder meer in een groot attractiepark. De ervaring leert dat je bijvoorbeeld koolmezen kunt leren extra veel eikenprocessierupsen te eten. Een koolmezenfamilie kan zo tientallen rupsennesten leegeten.’

Meer focus op de rupsen

De gemeente werkt samen met een bedrijf voor boom- en landschapsbeheer en stuurde inwoners recent een brief met uitleg en de vraag om te helpen. Begin april start het conditioneren van vogels die de eikenprocessierups eten. De bedoeling is dat deze vogels meer focus krijgen op de rupsen, en minder op ander voedsel.

‘Als op voedertafels op het juiste moment het vogelzaad wordt vervangen door processierupsjes, kunnen we ervoor zorgen dat de vogels hun focus verleggen of vergroten. Dat kan er voor zorgen dat omliggende bomen in de verre omgeving voor een belangrijk deel worden gezuiverd,’ zo blijkt volgens de brief uit eerder onderzoek. Inwoners ontvangen instructies en de benodigde materialen, zoals een voederplateau, een nestkast en een kweekkast met daarin jonge rupsen.

Castricum verloot nestkastjes

Castricum zet in op bestrijding, maar wil ook preventief aan de slag, en wel met mezen. De kustgemeente riep een prijsvraag in het leven. Wie antwoord kan geven op de vraag hoeveel brandharen alle rupsen in de aangetroffen nesten gezamenlijk hadden, wint een nestkastje. Er liggen vijftig kastjes klaar om weg te geven aan inwoners. ‘Meer mezen zijn goed tegen de rupsenplaag, omdat deze vogels de diertjes graag op het menu hebben,’ aldus de gemeente.

Van binnenuit opeten

De gemeente Sittard-Geleen kreeg, naar eigen zeggen als enige gemeente, subsidie voor deelname aan het Europese LIFE-project. De middelen zijn onder andere bedoeld voor proeflocaties waar natuurlijke vijanden van de jeukrups worden aangetrokken.

‘Er zijn locaties waar we mezen en een keversoort, de grote poppenrover, bestuderen. Maar er worden ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Op deze manier proberen we de eikenprocessierups op een natuurlijke manier onder controle te houden.’

Leidraad voor beheersing

De plaagdruk van de eikenprocessierups is dit jaar naar verwachting minder groot. Toch is beheersing van de invasieve exoot op verschillende plekken nog nodig. De Leidraad Beheersing Eikenprocessierups biedt uitkomst en is recent geactualiseerd. Het document geeft nu ook informatie over het juridische kader, het afvalprotocol en ecologisch verantwoorde beheersmethoden.