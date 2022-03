Rotterdams verbod op het voeren van dieren

Eendjes voeren of je laatste frietje aan een duif geven mag binnenkort niet meer in Rotterdam. De stad stelt een voederverbod in voor alle stadsdieren.

De gemeente wil zo voorkomen dat stadsvogels ziek worden van de brood- en voedselresten en dat plaagdieren, zoals ratten en muizen, geen kans krijgen. Brood- en andere voedselresten zijn ongezond voor dieren, maar de etensresten die achter blijven zorgen ook voor ongewenste situaties. Denk aan overlast door, en uitwerpselen van ongedierte, ganzen en meeuwen.

Kans op boete

Nu geIdt er op sommige plekken in de stad al een lokaal voederverbod. ‘Deze plekken zijn versnipperd door de stad en dat zorgt vaak voor onduidelijkheid,’ zo schrijft Rotterdam. Vanaf 1 juli geldt het voederverbod daarom voor de hele stad. Wie wel voert, loopt de kans op een boete. Het verbod geldt overigens niet voor tuinen van inwoners en voor boswachters die ’s winters soms vogels bijvoeren. Het college heeft overigens wel de mogelijkheid om locaties aan te wijzen waar bewoners wèl dieren mogen voeren en bekijkt samen met de wijkraden of hier behoefte aan is.

Het voederverbod komt voort uit een aangenomen motie door de gemeenteraad. Deze neemt in juni een besluit over deze wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Broodbakken

Rotterdam vraagt ook aandacht voor het opzettelijk weggooien van resten uit de keuken. ‘Het bewust dumpen van soms enorme hoeveelheden etensresten is momenteel de grootste oorzaak van de dierenoverlast. Dit is al verboden in de huidige afvalstoffenverordening, maar dat zorgt vooralsnog niet voor minder meldingen over plaagdieren.’ In de stad staan inmiddels 130 broodbakken voor wie etensresten en oud brood een goede bestemming wil geven. Het oude brood wordt vervolgens omgezet in groene energie door het brood te vergisten.

Utrechtse eendjes voeren

Er zijn meerdere gemeenten die kampen met overlast door plaagdieren of vogels en waar inmiddels een (gedeeltelijk) voerverbod geldt. Zo mogen ook in Amsterdam in bepaalde wijken de stadsdieren niet gevoerd worden. De gemeente Utrecht hanteert eveneens een verbod: sinds vorige zomer mag je alleen nog ‘eendjes voeren’ op aangewezen plekken. Op andere openbare plaatsen en wateren geldt een voederverbod.