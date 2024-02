Collectief winkelverbod ondernemers Hoog Catharijne

Ondernemers in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne pakken overlastgevers en winkeldieven aan die herhaaldelijk voor problemen zorgen. Ze voeren een collectief winkelverbod in, oftewel een zwarte lijst van personen die niet meer in de winkels mogen komen.

Personen die in een van de winkels in Hoog Catharijne agressief of gewelddadig zijn, de huisregels overtreden of betrapt worden op winkeldiefstal, kunnen voortaan rekenen op een toegangsverbod. Dat geldt dan voor alle deelnemende ondernemingen in het winkelcentrum. De aftrap van het verbod is vandaag in het bijzijn van burgemeester Sharon Dijksma.

Vergunning

Om gegevens en foto’s van personen met een collectief winkelverbod te mogen delen met elkaar, moet elke ondernemer een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stelde een modelprotocol op dat voldoet aan alle privacyregels.

Collectief winkelverbod

De ondernemers in het bekende Hoog Catharijne zijn niet de eerste, dit is de 500e vergunning voor een collectief winkelverbod. In Utrecht hebben ook de Amsterdamstraat en winkelgebied De Gaard een zwarte lijst. In de binnenstad van onder meer Breda en Wageningen geldt ook zo’n verbod, net als bijvoorbeeld bij 12 supermarkten in Arnhem, Duiven, Oosterbeek en Velp.