IJslandse preventieaanpak populair onder gemeenten

Begin dit jaar sloten opnieuw 10 gemeenten zich aan bij de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, voorheen bekend als het IJslandse preventiemodel. Met deze preventieaanpak kunnen gemeenten werken aan een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren.

Zowel kleine als grote gemeenten omarmen intussen de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Drimmelen, Geertruidenberg, Groningen, Hattem, Neder-Betuwe, Opsterland, Roermond, Veenendaal, Venray en Wassenaar zijn nu ook van start gegaan met het programma voor de jongeren in hun gemeente. Ook vorig jaar zijn 17 gemeenten met OKO gestart, wat het totaal op 46 brengt. Daarnaast zijn er gemeenten die een deelname op korte termijn serieus overwegen.

Middelengebruik voorkomen

De OKO-aanpak is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. In 2018 startten 6 Nederlandse gemeenten hier een pilot mee. De IJslandse aanpak had als doel het middelengebruik zoals alcohol en drugs onder jongeren tegen te gaan en zo een gezonde leefomgeving te creëren en hun welbevinden te verbeteren. Door de jongeren alternatieven te bieden kunnen ze worden gestimuleerd om gezondere keuzes te maken, was het idee erachter. Deze aanpak heeft in IJsland zelf tot goede resultaten geleid.

Tijdens de Nederlandse proef, die tot 2021 liep, is er kennis opgedaan en hebben de deelnemende gemeenten veel geleerd van deze manier van werken. Hun enthousiasme over de behaalde resultaten leidden tot uitbreiding van de proef.

Toegespitst op Nederland

Vervolgens is de OKO-aanpak opgetuigd, waarbij het oorspronkelijke IJslandse model is aangepast en toegespitst op de situatie in Nederland. Gemeente en lokale partijen werken met behulp van OKO samen aan een gezonde en gelukkige jeugd voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Het Trimbos Instituut ondersteunt de gemeenten hierbij, net als het Nederlands Jeugdinstituut.