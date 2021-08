Gemeenten enthousiast over IJslands preventiemodel

De zes gemeenten die de afgelopen drie jaar een pilot hielden met het ‘IJslands preventiemodel’ zijn enthousiast. Het model om middelengebruik onder jongeren tegen te gaan, is volgens hen van waarde voor elke gemeente.

Dit blijkt uit een evaluatie door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut, die het traject begeleidden. De deelnemende gemeenten waren Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Ze beproefden het IJslandse preventiemodel, met als doel het creëren van een gezonde omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien en zo middelengebruik tegen te gaan en welbevinden te verbeteren. Dit wordt met name gedaan door jongeren te stimuleren gezondere keuzes te maken door het bieden van alternatieven.

Toegankelijke aanpak

Het model is gericht op vier domeinen die invloed hebben op middelengebruik door jongeren: gezin, vrienden en leeftijdgenoten, school en vrije tijd. Binnen elk domein zijn factoren beschreven die het risico op middelengebruik verkleinen of juist vergroten. Het model heeft een cyclus van een jaar, waarbij telkens dezelfde stappen worden gezet: monitoring, terugkoppeling en dialoog, beleidsvorming en uitvoering. ‘Community building’ staat centraal: samenwerking en draagvlak tussen onderzoekers, beleidsmakers en lokale partners.

De aanpak is voor gemeenten een toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te stellen voor jeugdbeleid. De focus van het model op de beschermende en risicofactoren helpt gemeenten om een langetermijnvisie te vormen.

Positieve langetermijnvisie

De zes gemeenten zijn kortom enthousiast over de IJslandse werkwijze en gaan hiermee door. Daarnaast raden ze ook andere gemeenten aan dit te gaan doen. Er is vooral enthousiasme over de integrale, positieve langetermijnvisie op het jeugdbeleid. Maar ook over de samenwerking met lokale partners, en over wetenschap en lokale cijfers als basis voor het beleid. Ook zouden er al grote, zichtbare resultaten zijn op het gebied van middelengebruik. Maar voor definitieve conclusies hierover is het nog te vroeg.

Geld en betrokkenheid

Een belangrijke randvoorwaarde voor het model is dat een gemeente voldoende mankracht en geld beschikbaar heeft. Uitdagingen zijn er ook. Volgens de gemeenten zitten die vooral in het bereiken en betrekken van ouders, en het blijven enthousiasmeren van partners ‘in het veld’.

Begin volgend jaar start een nieuw implementatietraject voor gemeenten die hiermee ook aan de slag willen.