Chocolade te mager na ‘mismanagement jeugdzorg’

Voormalige medewerkers van de opgeheven jeugdbeschermingsorganisatie Intervence willen excuses van de Zeeuwse gemeenten. De verantwoordelijke wethouders zouden de dramatische gevolgen van hun besluit moeten erkennen. Als goedmaker volgde een reep chocola, maar die schoot menigeen in het verkeerde keelgat.

Medewerkers kregen de reep chocola in een speciaal wikkel met daarop een bedankje voor hun inzet. In de praktijk wordt die geste anders opgevat: de mensen zijn beledigd. ‘Medewerkers en cliënten hebben enorm veel schade ondervonden door het mismanagement van dertien wethouders. De gedupeerden eisen minimaal een gesprek met oprechte excuses,’ zegt Maaike van der Aar, FNV-bestuurder jeugdzorg. De chocoladerepen krijgen als nieuwe bestemming de voedselbank.

‘Plan vanuit het niets’

De plannen om te sluiten kwamen afgelopen december, welgeteld een maand voor de beoogde opheffing. Daarbij zou, ondanks het argument van kwaliteitsverbetering, veel te weinig geld voor de werkzaamheden zijn. 1100 kwetsbare kinderen en honderd medewerkers zouden de dupe zijn, aldus de FNV. De kinderen zouden over drie instellingen worden verspreid, waardoor zij niet allemaal hun vaste hulpverlener konden houden.

Pas na ingrijpen door minister Dekker voor Rechtsbescherming, onder druk van onder andere de Kamer en inspecties, veranderde de zaak. Het nieuwe plan was dat Intervence in zijn geheel wordt overgenomen door Jeugdbescherming West. ‘Hierdoor blijft de relatie tussen de hulpverleners en kinderen in stand, wat heel belangrijk is. Maar de onzekerheid die maanden duurde, had al veel kapot gemaakt. 20 procent van de medewerkers is vertrokken en het vertrouwen in de Zeeuwse gemeenten is helemaal weg”, zegt Van der Aar. Ze wijst erop dat de jeugdbescherming het toch al zwaar heeft door een tekort aan capaciteit.

Wethouder baalt

Wethouder Jack Werkman van Sluis, voorzitter van de bestuurscommissie die zich bezighoudt met de inkoop van de regionale jeugdhulp , betreurt dat de reep chocolade een nare bijsmaak blijkt te hebben. ‘We vinden het jammer dat dit gebaar niet door iedereen gewaardeerd wordt en dat het gevoel dat FNV benoemt leeft bij sommige medewerkers,’ zegt hij. ‘We realiseren ons dat het geen makkelijke periode is geweest voor de medewerkers van Intervence.’ De zoetigheid was inderdaad bedoeld ‘als blijk van waardering’ voor medewerkers en ‘om hen te bedanken’.

‘Het werk van de medewerkers van Intervence, nu Jeugdbescherming West Zeeland, is uitermate belangrijk voor de Zeeuwse samenleving en komt veel waardering toe. Wij willen graag vooruitkijken en verder samenwerken vanuit verbinding,’ aldus de wethouder.