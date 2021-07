Prenataal huisbezoek voor kwetsbare zwangeren

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle gemeenten een ‘prenataal huisbezoek’ door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie aanbieden. Een wijziging van de Wet publieke gezondheid is hiervoor door de Tweede Kamer aangenomen.

Verschillende gemeenten bieden op dit moment al een prenataal huisbezoek door de JGZ aan. Het groene licht dat eind juni kwam voor de wetswijziging, betekent dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek volgend jaar moeten aanbieden. Hiervoor gaat jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro richting het Gemeentefonds.

Vrijwillig bezoek

In de praktijk betekent dit dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundige zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Een jeugdverpleegkundige kent het sociale domein en kan een zwangere tijdens maar ook na de zwangerschap begeleiden. Het bezoek vindt alleen plaats op basis van vrijwilligheid.

Kansrijke start

Het huisbezoek aan aanstaande ouders in een kwetsbare situatie is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Hiermee wordt samenwerking gestimuleerd rondom de zorg tijdens de eerste duizend dagen van een nieuwgeboren kind. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer.