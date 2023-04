Programma Kansrijke start biedt baby’s perspectief

De gemeente Utrecht investeert extra in de zorg voor jonge kinderen via het programma Kansrijke start. Ook andere gemeenten gaan hier mee aan de slag.

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor een kansrijke start en bepalen in grote mate de kansen voor later. In 2018 is daarom het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd.

Het programma stimuleert en faciliteert lokale coalities in gemeenten, met het idee om de samenwerking tussen professionals in het medische en sociale domein en het informele netwerk te versterken.

Aanstaande ouders in een kwetsbare situatie krijgen zo betere ondersteuning om hun kind een goede start te geven. Hulp en steun tijdens de opvoeding worden hiermee genormaliseerd. Inmiddels zijn er meer gemeenten die zo’n lokale coalitie hebben of dit aan het opstarten zijn, zoals recent gemeente Oldenzaal. Ook de gemeente Eijsden-Margraten werkt aan een betere lokale samenwerking voor dit doel.

Al jong op achterstand

Gemeente Utrecht investeert extra in de groep jonge kinderen van nul tot vier jaar. In Utrecht leven er zorgen over het stijgend aantal jonge kinderen dat achterblijft in hun ontwikkeling. Volgens de gemeente zijn er al meetbare en aanhoudende verschillen tussen kinderen, voordat zij naar de basisschool gaan.

Wijknetwerken

De gemeente heeft daarom verschillende acties op touw gezet. Er wordt onder meer geïnvesteerd in wijknetwerken rondom geboortezorg. Professionals zoals verloskundigen, kraamverzorgers en jeugdgezondheidszorgmedewerkers, werken hierin samen. Zo komen (aanstaande) gezinnen sneller in beeld en kunnen ze zo nodig ondersteuning krijgen. Op dit moment zijn er in de gemeente zeven van dergelijke netwerken in verschillende wijken. Ook is er een overkoepelend stedelijk netwerk.

Daarnaast hebben medewerkers van de jeugdgezondheidszorg extra ruimte om huisbezoeken te doen. Zo kunnen zij aanstaande ouders extra ondersteuning geven bij de voorbereiding op het ouderschap. Ook kunnen ze bij gezinnen met jonge kinderen meekijken met de ouders hoe die de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren.

Babypakketten

Utrecht verzorgt ook babypakketten voor aanstaande ouders die het financieel moeilijk hebben. Dit doet de gemeente, net als veel andere gemeenten, via Stichting Babyspullen. Zo’n pakket, gevuld met babyproducten, neemt geldzorgen en dus stress weg.

Verder breidt de gemeente de subsidie uit voor trajecten, waarbij vrijwilligers als maatje fungeren voor zwangere alleenstaande kwetsbare vrouwen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind.

Ondersteuning via voorschool en kinderopvang

De voorschool kan eveneens helpen elk kind een gelijke start te bieden, zo schrijft de gemeente. Daarom is afgesproken dat groepen waarin relatief veel kinderen met een aanvullende ondersteuningsvraag zitten, verkleind mogen worden tot 12 kinderen. Zo krijgen ze meer aandacht en blijft de werkdruk behapbaar. Daarnaast loopt er een pilot voor tweejarigen, waar kinderen bewegend leren. Ook worden er 80 studenten van de Hogeschool en Universiteit Utrecht ingezet op voorscholen, om de werkdruk te verlichten.

Naast extra inzet op de voorschool zijn er op verschillende plekken in Utrecht kinderopvanggroepen gestart voor kinderen met een grotere ondersteuningsbehoefte. Veel van hen stonden op de wachtlijst voor aanvullende jeugdhulp. Door de regeling kinderopvang ‘plus’ kunnen zij toch naar de kinderopvang in hun eigen wijk en ontvangen ze de juiste hulp.

Limburgse initiatieven

Ook gemeente Echt Susteren start met verschillen initiatieven in het kader van het programma Kansrijke start. Dit jaar komt er een groepsaanbod, waarbij groepen aanstaande ouders met kinderen in dezelfde levensfases met elkaar in contact worden gebracht om opvoedingsthema’s te bespreken. Dit wordt gecombineerd met medische controles bij een zwangerschap en consultatiezorg. Volgend jaar start in Echt Susteren het project ‘1000 kansen’. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van een preventienetwerk voor het eerder en beter signaleren van mentale gezondheidsrisico’s.

Provinciaal netwerk Drenthe

Ook op provinciaal niveau ontstaan netwerken, zoals dat in Drenthe. In alle Drentse gemeenten is inmiddels een lokale coalitie actief of net opgestart, waarin een gemeente samenwerkt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Door het provinciale netwerk wordt al deze kennis en ervaring gebundeld. Zo hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden en is professionele samenwerking over de gemeentegrenzen mogelijk. De provincie Drenthe heeft hiervoor een subsidie verleend van 130.680 euro.