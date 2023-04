Aandacht voor kwetsbare jongeren die op kamers gaan wonen

De gemeente Amersfoort start een pilot met extra aandacht voor kwetsbare jongeren van 18 tot 23 jaar die op kamers gaan wonen. Andere gemeenten gingen al voor hierin, en met vergelijkbare initiatieven.

Voor de meeste woningzoekers is het al lastig momenteel aan woonruimte te komen. Astrid Janssen, wethouder wonen van de gemeente Amersfoort: ‘Voor jongeren die uit de jeugdzorg komen is dit nog lastiger. Een jongere in zo’n kwetsbare situatie willen we op weg helpen, want een goede woonplek is belangrijk voor een stabiele basis.’

Amersfoortse proef

Amersfoort start daarom de tweejarige proef Kamers met Aandacht. Jongeren worden gekoppeld aan mensen die een kamer overhebben en deze willen verhuren. Dat kan een zolderkamer bij een gezin zijn, een kamer bij een alleenstaande of ouder echtpaar, maar ook een kamer in een studentenhuis. Voorwaarde is dat de kamer minimaal een jaar wordt verhuurd. De huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert.

De juiste match

De jongeren worden begeleid door hun eigen hulpverlener. De hoop is dat zij met wat persoonlijke aandacht een netwerk bouwen om op terug te vallen. En uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Een verhuurder kan persoonlijke aandacht geven. De verhuurder en de jongere worden zorgvuldig gematcht, zo schrijft de gemeente.

‘Verhuurders bepalen zelf hoeveel aandacht zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.’

De gemeente zoekt samen met verschillende organisaties, zoals Stichting Kamers met Aandacht, BSA Jeugdhulp, Stichting Wijkteams Amersfoort, naar beschikbare kamers voor jongeren uit de gemeente.

Tuinkamers of tiny houses

Gemeenten kunnen met het initiatief jongeren sneller laten uitstromen uit jeugdzorg en beter laten ‘landen’ in de maatschappij. Dak- en thuisloosheid onder jongeren kan op deze manier worden voorkomen, is het idee. Het initiatief loopt al in 48 andere gemeenten, in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel.

In deze videoreportage komt in beeld hoe het project in Groningen eraan toe gaat. En in de gemeente Utrecht en de gemeente Vijfheerenlanden startte recent onder dezelfde vlag ook een bijzonder project, namelijk Tuinkamers met Aandacht. Hierbij komen mantelzorgwoningen voor jongeren in de buitenruimte van inwoners. Een tuinhuis dus of een verbouwde garage. Het is ook mogelijk een kant-en-klaar ’tiny house’ in de tuin te plaatsen.

Onder de pannen

Er lopen in meer gemeenten vergelijkbare initiatieven voor deze of andere doelgroepen. De gemeente Haarlem startte in 2019 met Onder de pannen en vertelde hierover in de rubriek Goed voorbeeld. Wie een kamer in huis over heeft, kan deze dankzij de pilot ‘Onder de Pannen’ tijdelijk verhuren aan een stadsgenoot die dakloos werd, bijvoorbeeld na een scheiding of het verlies van een baan.

Inmiddels is dit initiatief ook in de omliggende gemeenten actief, in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede en Zandvoort. En ook dit initiatief verspreid zich over het land, zo sloten recent Zwolle, Eindhoven, Zeist, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug.

Inspiratie voor flexibel wonen

In de strijd tegen het woningtekort experimenteren gemeenten met nieuwe, flexibele woonoplossingen. Een onlangs verschenen rapport van Platform31 geeft twaalf voorbeelden uit kleinere gemeenten. Zo wordt in het dorp Ell in Midden-Limburg, behorend tot gemeente Leudal, een woongemeenschap voor senioren en jongeren in een voormalig buurthuis gerealiseerd.