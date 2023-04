Maatschappelijk project huisvesting statushouders verlengd

De gemeente Kampen werkt sinds vorig jaar samen met maatschappelijk initiatieven en kerken voor het huisvesten van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het project wordt nu verlengd met een jaar. Burgemeester Sander de Rouwe doet een oproep aan ambtsgenoten om mee te doen. ‘Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er ongelofelijk veel energie en saamhorigheid ontstaat binnen een Thuisgeef-initiatief in de gemeente.’

Het project de Thuisgevers werd eind vorig jaar opgestart door de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland. De initiatiefnemers wilden hiermee de huisvesting van statushouders versnellen, door gezamenlijk honderden van hen te huisvesten bij maatschappelijke organisaties en kerken in heel Nederland. Dit willen ze bereiken door publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee zij eerder al ervaringen opdeden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Financiering

Kampen was hiermee de eerste gemeente die hiervoor samenwerkt met maatschappelijk initiatieven en kerken. Inmiddels zijn de Thuisgevers actief in circa 60 gemeenten. Het project wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De financiering komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) faciliteert. Het project ontvangt in ieder geval nog een jaar geld, tot begin april 2024.

De Thuisgevers kunnen dus door met het begeleiden en huisvesten van statushouders. Sinds de start in oktober 2022 zijn hierdoor in totaal meer dan 3000 nachten vrijgespeeld in asielzoekerscentra. Dat doen de Thuisgevers naar eigen zeggen tegen kosten die aanzienlijk lager liggen dan bijvoorbeeld die van crisisnoodopvang. Asielstaatssecretaris Van der Burg noemt het op Twitter een topinitiatief.

Bijzondere plekken

Op dit moment zijn er zo’n 150 maatschappelijke initiatieven via de organisatie actief. ‘Als Thuisgevers vinden we bijzondere plekken, zoals schoolgebouwen, sportkantines en pastorieën waar we mensen een tijdelijk thuis kunnen geven. Mooi dat we van het Rijk het vertrouwen hebben gekregen om daarmee in ieder geval nog een jaar door te gaan,’ aldus Laura Prat Bertrams, projectmanager van de landelijke Thuisgevers.

Meer gemeenten

Ook voor andere gemeenten is dat goed nieuws. ‘Onze pioniers en kwartiermakers zitten klaar om nog veel meer gemeenten en maatschappelijke organisaties kosteloos te helpen. Het is bijzonder om te zien hoe honderden vrijwilligers, van klusser tot buddy, zich inzetten om hun nieuwe buren een warm welkom te bieden.’

Weer een mooi Thuisbleef-initiatief gerealiseerd, deze keer in provincie @zuid_holland https://t.co/lQnqZ3GcWG — de Thuisgevers (@thuisgevers) March 9, 2023

Oproep

Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen doet dan ook een oproep aan zijn ambtsgenoten. ‘De beelden van mensen die vanwege overvolle asielopvang buiten sliepen in Ter Apel, hebben we misschien niet meer vers in het geheugen. Vast staat dat de Thuisgevers onverminderd nodig zijn. Ik doe dan ook een oproep aan mijn collega’s in het land om ook met de Thuisgevers in zee te gaan. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er ongelofelijk veel energie en saamhorigheid ontstaat binnen een Thuisgeef-initiatief in de gemeente.’