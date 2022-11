Maatschappelijk initiatief helpt statushouders aan huisvesting

In de gemeente Kampen helpt een particuliere woningstichting bij de huisvesting voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Kampen is de eerste gemeente die hiervoor samenwerkt met maatschappelijk initiatieven en kerken. Zo’n veertig andere gemeenten zijn geïnteresseerd en kijken mee.

In de gemeente Kampen wonen twee 55-plus statushouders het aankomende halfjaar in een seniorenwoningen van Stichting Algemene Armenstaat. Na zes maanden regelt de gemeente een permanente plek om te wonen. Binnen een maand na de start van het project de Thuisgevers is het eerste ‘Thuisgeef-initiatief’ een feit.

Huisvesting versnellen

Dit project is opgezet door de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland. De initiatiefnemers willen hiermee de huisvesting van statushouders versnellen, door gezamenlijk honderden van hen te huisvesten bij maatschappelijke organisaties en kerken in heel Nederland. Zij willen dit bereiken door publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee zij eerder al ervaringen opdeden bij de opvang van Oekrainse vluchtelingen.

Lokale samenwerking

Lokale samenwerking is belangrijk voor het project. Zo is samen met tientallen vrijwilligers van de stichting, welzijnsorganisatie WijZ en de kerken in Kampen de woning schoongemaakt en ingericht en een deel van de inboedel achtergelaten voor de nieuwkomers.

Ook is er een buddysysteem, samen met lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties, voor alle vluchtelingen die een tijdelijk thuis vonden in de gemeente. Inwoners kunnen helpen door activiteiten te organiseren die vanuit een gemeentelijk fonds worden gefinancierd. ‘Zo nemen we ontheemden daadwerkelijk samen in ons midden op,’ aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Oproep: sluit aan

De burgervader noemt het een goed voorbeeld van waar het project de Thuisgevers voor staat: ‘kleinschalige huisvesting vanuit en met de samenleving, in plaats van grootschalige opvang door afspraken tussen overheden. Daar ben ik als burgemeester vóór, omdat het gebleken succesvol is.’ Hij doet dan ook een oproep aan collega-burgemeesters om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Inmiddels hebben zich bij de Thuisgevers zo’n zestig organisaties gemeld en zijn veertig gemeenten geïnteresseerd in de aanpak. Zij onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van statushouders via kerken en andere maatschappelijke organisaties.

De Thuisgevers

Het projectbureau van de Thuisgevers ondersteunt lokale overheden, maatschappelijke organisaties en kerken bij het tijdelijk huisvesten van statushouders. Ook bij het regelen van de financiering hiervan en een goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook wordt het initiatief ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken Nederland.