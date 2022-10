In 2023 groter aantal statushouders huisvesten en inburgeren

Gemeenten moeten in de eerste helft van 2023 meer dan 21.000 statushouders huisvesten. Alleen als dit jaar onderdak wordt gevonden voor 20.000 van hen, valt de komende doelstelling lager uit. De streefcijfers werken onder andere door in het aantal inburgeringstrajecten. Door de forse toestroom lopen de wachtlijsten hiervoor op. Gemeenten moeten daarbij meer kosten voorschieten.

Voor de eerste helft van volgend jaar is het doel door staatssecretaris Van der Burg vastgesteld op 21.200 te huisvesten statushouders. In maart 2023 wordt bekeken of dit aantal naar beneden moet worden bijgesteld. Als blijkt dat méér mensen met een verblijfsvergunning gehuisvest moeten worden, dan schuift de extra opgave door naar de tweede helft van 2023.

Voorsprong

In augustus is afgesproken dat gemeenten proberen in de tweede helft van dit jaar 20.000 statushouders onderdak te bieden. De taakstelling voor de tweede helft van 2022 blijft 13.500, plus de achterstand van 1800 statushouders. Als er meer mensen worden gehuisvest dan de afgesproken taakstelling, dan telt dat als voorsprong voor 2023.

In hotels

Verder is een groep van ongeveer 100 Afghaans-Nederlandse evacués aan de taakstelling toegevoegd. Ze worden nu tijdelijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken in hotels opgevangen, in afwachting van permante huisvesting. De situatie in Oekraïne is niet meegenomen, ‘omdat de gevolgen nog niet te overzien zijn’. Als de asielinstroom van Oekraïners van invloed is op het aantal te huisvesten statushouders dan worden hier volgens Van der Burg apart afspraken over gemaakt.

Inburgering

Volgens de staatssecretaris werkt de huisvestingstaakstelling vanzelfsprekend door in het aantal inburgeringstrajecten. Inburgeraars die onder de oude inburgeringswet vallen, wachten gemiddeld 7,5 week voordat ze kunnen starten met het volgen van onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan is een tekort aan taaldocenten.

Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de verzamelbrief Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer. Samen met de vertegenwoordigers van taalscholen, Blik op Werk en de VNG is de minister op zoek naar mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn. Ze denkt hierover in december meer informatie te kunnen geven.

Voorschieten

Van Gennip schrijft ook dat gemeenten komend jaar meer inburgeringskosten moeten voorschieten dan waarop was gerekend. Deze maand volgt een voorschot voor komend jaar. ‘Op dit moment is de prognose van de instroom van inburgeringsplichtige statushouders in 2023 aanzienlijk hoger dan toen het budget in de begroting werd vastgesteld,’ schrijft de minister.

In 2024 krijgen gemeenten de volledige kosten van het voorgaande jaar uitbetaald, op grond van werkelijk geregistreerde aantallen. De minister bekijkt of het voorschot op een andere manier moet worden berekend.

Met de VNG is afgesproken dat gemeenten worden geïnformeerd via de beschikkingen en er vindt overleg plaats over een structurele oplossing. ‘Voor het ministerie is en blijft het uitgangspunt dat gemeenten passende financiering dienen te ontvangen voor de uitvoering van Wet inburgering 2021,’ aldus de VNG.