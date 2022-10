Ondanks alle inspanningen nog onvoldoende crisisnoodopvang

In plaats van een toename van het aantal crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers, ziet staatssecretaris Van der Burg juist een afname. Terwijl gemeenten de ene na de andere noodopvangplek openen is dit volgens Van der Burg ‘lang niet voldoende’. Volgende maand moeten er 11.000 crisisplekken zijn en dat aantal ligt nu rond de 6.000.

‘Dat is niet de afspraak,’ zei de bewindsman vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. In het asielakkoord van eind augustus is onder meer afgesproken dat de veiligheidsregio’s op korte termijn 5.600 extra crisisplekken realiseren, bovenop de eerder afgesproken 5.500 crisisopvangplekken. Het ziet er niet naar uit dat dit gaat lukken. Per dag schommelt het aantal, afgelopen donderdagavond lag het rond de 6.000, terwijl er eerder 7.000 plekken beschikbaar waren.

Schommeling

De schommeling wordt onder meer veroorzaakt omdat tijdelijke locaties hun deuren sluiten, terwijl andere weer open gaan. Gemeenten worden continu gebeld met de vraag of ze locaties langer open willen houden en/of nieuwe locaties beschikbaar hebben, zegt een woordvoerder van de staatssecretaris. Daarnaast worden gemeenten er ook nadrukkelijk op aangesproken de gemaakte afspraken na te komen.

Discussies

In veel gemeenten worden fikse discussies gevoerd over het al dan niet opnemen van asielzoekers, zegt Van der Burg. Dat daarbij de emoties hoog oplopen, ‘dat kan en mag gelukkig in Nederland, maar met spullen gooien kan nooit aan de orde zijn’. Hij doelde daarbij op een incident tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hoogezand, waarbij vanaf de publieke tribune een kopje naar raadsleden werd gegooid.

Ook in Westerwolde, waar het aanmeldcentrum Ter Apel is gevestigd, neemt de onrust toe. De gemeenteraad nam vorige week een motie aan waarin wordt opgeroepen tot nieuwe afspraken te komen tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA zou verschillende afspraken in de huidige overeenkomst hebben geschonden. Het college heeft de motie omarmd.

Groningen

De staatssecretaris ziet dat de provincie Groningen en de veiligheidsregio Groningen ‘gemiddeld genomen veel meer doen dan de rest van Nederland’ als het gaat om de opvang van asielzoekers. Hij is ervan overtuigd dat de zogeheten spreidingswet gaat helpen een evenwichtiger en eerlijker verdeling over alle gemeenten te realiseren. Momenteel worden ‘de laatste puntjes op de i gezet’. De bewindsman heeft er alle vertrouwen in dat de wet op 1 januari van kracht kan worden.

Crisisnoodopvanglocaties

Ondertussen zijn veel gemeenten wel druk bezig met het openen van crisisnoodopvanglocaties of het verlengen van de duur. In de gemeente Venray wil het college van burgemeester en wethouders de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het dorp Oostrum verlengen tot 1 juli 2023. Sinds april 2022 verblijven 350 asielzoekers in een evenementenhal. De noodopvang in Hapert blijft langer open. Daar worden maximaal 115 mensen opgevangen in een buurtcentrum. In december komt ergens anders een locatie beschikbaar, meldt de gemeente Bladel.

Breda gaat meer vluchtelingen onderdak geven in de Koepel. Op dit moment worden al ongeveer vierhonderd Oekraïners opgevangen in het voormalige gevangeniscomplex. De gemeente meldde donderdag dat door een uitbreiding en een verlenging van het huurcontract voor drie jaar in totaal zeven- tot achthonderd slaapplekken beschikbaar komen.

Ongeveer tweehonderd asielzoekers kunnen sinds dit weekeinde terecht in de Eurohal in het Groningse Zuidbroek. Ook andere gemeenten richten tijdelijke opvanglocaties in. In het Utrechtse dorp Lexmond komt een opvang voor maximaal zeventig asielzoekers. Zij worden vanaf 1 november maximaal vier maanden lang gehuisvest in tijdelijke woningen op een evenemententerrein.

Asielschepen

Op een boot aan de rand van Meppel wordt plek gemaakt voor maximaal 110 asielzoekers, zo meldt de gemeente. Het gaat om een locatie voor crisisnoodopvang. Vanaf uiterlijk begin november kunnen mensen de boot bewonen. ‘In Drenthe is afgesproken dat elke gemeente een bijdrage gaat leveren aan deze opgave,’ laat burgemeester van Meppel Richard Korteland weten. De gemeente ving op een andere boot al zo’n honderd asielzoekers op.

In Genemuiden kwam vrijdag een asielschip met 84 asielzoekers aan. De drijvende opvang lag eerder aangemeerd in Zwolle. Tot en met 22 november mogen ze in Genemuiden blijven.

Amsterdam moest lang nadenken over de opvang van duizend asielzoekers op een cruiseschip in de gemeente. Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink is de enorme boot en de ligging ervan, nogal afgelegen in het Westelijk Havengebied, niet ideaal als opvanglocatie. ‘Maar gezien de situatie in Ter Apel hebben we ons als gemeente toch maar weer moeten stretchen,’ zei Groot Wassink tijdens een rondleiding op het schip.

Met de opvangplek voor duizend mensen wordt ‘het falen van het kabinet een beetje opgelost,’ beaamt de wethouder. ‘Het aantal opvanglocaties is door rijksbeleid snel teruggebracht. Onverstandig, want nu moet je met relatief dure oplossingen komen, zoals een boot of hotels. Ik heb nooit begrepen waarom er niet een soort mee-ademende, flexibele schil aan opvangplekken is, waardoor je een plotselinge instroom makkelijker op kunt vangen.’