‘Jarenlang meer opvangplekken nodig dan ooit’

Nederland moet niet tot in de lengte van dagen, maar jaren ‘meer opvangplekken voor asielzoekers realiseren dan het land ooit heeft gehad’. Dat zei voorzitter Hubert Bruls maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad. De tijdelijke locaties, die nu overal worden ingericht, moeten overgaan naar meer reguliere plekken.

Maandagavond was het burgemeestersoverleg van de 25 veiligheidsregio’s over de asielcrisis. ‘Wij moeten nog vele lange jaren rekening houden met vergrote opvangmogelijkheid; of wij dat leuk vinden of niet. Mensen blijven komen, omdat zij in grote nood zitten. Er zijn zoveel conflicten in de wereld,’ aldus Bruls.

Doormodderen

Er moeten structurele oplossingen voor de asielcrisis komen, vinden de burgemeesters. Bruls: ‘Wij moeten niet blijven doormodderen.’ Dat mensen buiten op een stoel moeten slapen, onderstreept volgens hem ‘met vette strepen en dikke punten’ dat er meer opvangplekken moeten komen. Dat moet zwaarder tellen dan geluiden uit het land dat mensen geen azc in hun ‘achtertuin’ willen.

Wet

Het Veiligheidsberaad is blij dat het kabinet aan een wet werkt die gemeenten kan dwingen naar rato mensen op te vangen. ‘Op basis van vrijwilligheid ga je dit niet rondkrijgen. Met polderen en praten komen we er niet,’ stelt Bruls. Staatssecretaris Van der Burg komt over een aantal weken met de wet die asielzoekers moet spreiden over het land.

Die treedt niet onmiddellijk in werking omdat hij nog moet worden goedgekeurd, maar het beraad verwacht dat er al direct een werking vanuit gaat en gemeenten die weinig bijdragen alvast maatregelen gaan nemen. ‘Als je als gemeente nu niets doet, zul je over een paar maanden wel moeten.’

Crisisopvang

Een crisisopvang in bijvoorbeeld schepen, hotels, chalets of flexwoningen is eindig. Er moet volgens het Veiligheidsberaad reguliere opvang komen zoals drie nieuwe aanmeldcentra en grote en minder grote azc’s. ‘Die moet je achter de hand houden ook als ze wat leger staan. Deze crisis gaat weer voorbij, maar er komt weer een nieuwe,’ waarschuwt Bruls.

De crisisnoodopvangplekken komen ondertussen goed van de grond. Bijvoorbeeld Almelo heeft een tijdelijke opvangplek gevonden in een leegstaand kantoor in het centrum, vlak bij de rechtbank, het stadhuis en het station. Huizen gaat asielzoekers opvangen in een hotelschip in de haven. Hilversum huisvest vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen voor een periode van drie jaar. Ook onderzoekt de gemeente of ze elders tijdelijke opvang voor oorlogsvluchtelingen kan creëren.

Cruiseschip Velsen

Burgemeester Frank Dales van Velsen vond het besluit over de opvang van asielzoekers op een cruiseschip in zijn gemeente de moeilijkste beslissing ooit in zijn loopbaan. Hij moest de belangen van de inwoners, die bezwaar maakten, afwegen tegen het verzoek van het Rijk te helpen bij het oplossen van de asielcrisis. Maandag arriveerden de eerste vluchtelingen op het schip uit Estland in de haven van Velsen-Noord.

De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde eerder op de dag dat de opvang mag doorgaan, nadat enkele ondernemers dit via een kort geding wilden tegengaan. Ze meenden onder meer dat de omgeving waar het enorme schip ligt niet veilig is om de asielzoekers tijdelijk te laten wonen en vrezen voor een onwerkbare situatie voor hun nabijgelegen bedrijven.

De rechter vond echter dat de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om de mensen veilig op te vangen. Zo hoeven de asielzoekers niet naar de enige huisarts in Velsen-Noord, maar is er eentje aan boord. Voor de veiligheid is er extra politiecapaciteit en er zijn twee buitengewoon opsporingsambtenaren vrijgemaakt.

Evenwicht

‘We hebben alle bedenkingen op een rijtje gezet en maatregelen genomen’, aldus de burgemeester. ‘Ik denk dat we een heel goed evenwicht hebben gevonden in de belangen van de inwoners en die van de asielzoekers en het Rijk,’ zei hij tijdens een rondleiding op het cruiseschip. ‘Hiermee laten we zien dat als je een beroep doet op de gemeente Velsen, we niet wegduiken maar het oplossen.’