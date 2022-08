Asielopvang in hotels zorgt voor verrassingen

Foto: opvang in Sprang-Capelle, Waalwijk

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) gaat dinsdag naar Tubbergen om te praten met de gemeenteraad over de eerste door het kabinet afgedwongen locatie voor een asielzoekerscentrum. Door meerdere gemeenten zijn ondertussen locaties gevonden om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Maar in onder meer Zuidplas zijn ze verrast met de opvang van vluchtelingen in hotels.

Vorige week gaf het kabinet voor het eerst een vergunning af voor de opvang van asielzoekers zonder akkoord met de gemeente. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht in de gemeente een hotel aan waar enkele honderden mensen terechtkunnen. Er is veel protest tegen deze aankoop, zowel bij omwonenden als bij het gemeentebestuur.

De gemeente liet vrijdagavond weten dat de staatssecretaris tijdens een openbare raadsvergadering zijn handelwijze zal toelichten en in gesprek zal gaan. Van der Burg wilde donderdag al naar Tubbergen, maar burgemeester Wilmien Haverkamp vond het beter om wat later te komen. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat de staatssecretaris aanwezig zal zijn bij de raadsvergadering.

Woonunits

Het bewuste hotel had plaats voor 80 gasten. Om er 150 tot 300 asielzoekers te kunnen huisvesten zullen er woonunits op het terrein worden geplaatst. Inwoners van Albergen zijn bezorgd over zorg en welzijn van de vluchtelingen én over de veiligheid van zowel asielzoekers als dorpsbewoners. ‘In dit kleine dorp is gewoon geen plek,’ vinden zij. De afgelopen dagen werd gedemonstreerd bij het hotel. Wat vooral steekt, is dat het besluit van bovenaf vanuit Den Haag is opgelegd zonder overleg.

Niet op de hoogte

Volgens de gemeente was ze er niet van op de hoogte dat het COA het hotel zou kopen, maar eerder zei Van der Burg al dat de organisatie wel degelijk meerdere keren met het gemeentebestuur had gesproken. ‘Daar kwam een ‘nee’ op en dat mag natuurlijk. Alleen moeten wij echt extra plekken hebben in Nederland. Daarom hebben we enige tijd geleden al gezegd dat we opvanglocaties gaan doorzetten.’

Ongeschikt

Volgens de staatssecretaris is de dwangmaatregel noodzakelijk, aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is en omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt. Het hotel is volgens het gemeentebestuur echter ongeschikt voor de 300 vluchtelingen. ‘Dan verlies je de verhoudingen,’ zei de wethouder daarover. De gemeente onderzoekt of ze stappen kan nemen tegen het regeringsbesluit.

‘Tubbergen bevindt zich in een unieke situatie,’ zo stelt de gemeente in een verklaring. ‘Het Rijk maakt voor het eerst in de geschiedenis gebruik van de bevoegdheid om een locatie aan te wijzen voor een asielzoekerscentrum. Daarmee passeert het Rijk het college van B&W en de democratisch gekozen gemeenteraad. Dat roept veel vragen op bij inwoners en ook bij de gemeente.’

Netjes

Van der Burg lichtte Tubbergen zelf in over de actie van het COA. Dat is formeel aan het COA om te doen, maar de staatssecretaris vond het in deze specifieke situatie wel zo netjes dat hij de mededeling deed. ‘Ik heb één kort gesprek gehad met de burgemeester. Ik heb verteld dat het COA het hotel heeft aangekocht en daarbij heeft ze duidelijk gemaakt het volstrekt met mij oneens te zijn.’

Hij vindt niet dat gemeenten eerder een seintje zouden moeten krijgen over zo’n aankoop. ‘Wat je ziet is dat we eerst zo’n pand moeten aankopen. In het verleden is gebleken dat een pand nog snel werd opgekocht om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in zou komen. Het kan niet zo zijn dat rijke mensen dit kunnen tegenhouden,’ aldus de bewindsman.

1 september

Het COA kan het gebouw vanaf 1 september gebruiken. Inwoners van Albergen wilden het hotel in hun dorp inderdaad zelf aankopen, om te voorkomen dat er een azc in wordt gevestigd. Die kans is echter verkeken, want er ligt een definitief koopcontract. Omwonenden van het ‘asielhotel’ zijn bang dat ze aan hun lot worden overgelaten. Dat is onder meer de boodschap van buurtbewoners, die woordvoerder Hennie de Haan dinsdag aan Van der Burg zal overbrengen.

Verantwoordelijkheid

De staatssecretaris denkt niet ‘dat op korte termijn nog meer gemeenten verrast gaan worden met een plek waar ze asielzoekers op moeten gaan vangen’. Hij hoopt dat ze zelf vluchtelingen gaan opvangen, omdat er te weinig plekken in asielzoekerscentra zijn. Er lopen nu gesprekken met een aantal gemeenten. Of Tubbergen hierbij een duwtje in de rug is, weet hij niet. ‘Ik blijf gemeenten oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen’.

Dat zegt onder meer de gemeente Waalwijk te doen. Een jaar lang krijgen 238 vluchtelingen onderdak in een oud hotel in het Brabantse Sprang-Capelle. De Brabantse gemeente Deurne vangt maximaal 225 asielzoekers op in sporthal De Kubus. Dat moet de druk op Ter Apel verminderen. Ook Boxtel heeft een locatie gevonden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zij gaan naar een leeg filiaal van de Rabobank. Vanaf oktober kunnen de eerste vluchtelingen er terecht. En zo zijn er meer gemeenten die noodopvanglocaties gereedmaken.

De gemeente Maashorst heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd met de crisisnoodopvang die ik gisteren bezocht. 150 asielzoekers konden hier de afgelopen weken terecht op een terrein bij de voetbalclub. pic.twitter.com/UW6apBC4bx — Eric van der Burg (@StasJenV) August 16, 2022

Zuidplas

Zuidplas werd vorige week verrast door het feit dat sinds half juli een groep van 42 vluchtelingen uit verschillende landen in een hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel verblijft. De gemeente kwam hierachter doordat een aantal van hen zich op 17 augustus meldden bij de publieksbalie van de gemeente. De vluchtelingen zijn tijdelijk door het COA in het hotel geplaatst onder begeleiding van beveiligers. De gemeente is hierover niet geïnformeerd, het COA bood hiervoor inmiddels excuses aan.

Rotterdam

Leefbaar Rotterdam wil een debat in de gemeenteraad over de aankondiging dat 96 Afghaanse vluchtelingen opgevangen worden in een hotel in de Maasstad. Leefbaar zegt overvallen te zijn door het besluit. De opvang zou zonder medeweten van de gemeente zijn geregeld. ‘Een bizarre en ondemocratische gang van zaken.’

Het COA stelt dat de gemeente ingelicht. De groep blijft vier weken in het hotel, waar het COA kamers heeft gehuurd. Dat gebeurt vaker als noodoplossing, zegt de woordvoerder, omdat er te weinig opvangplekken beschikbaar zijn. ‘We staan daarover in contact met de gemeente en de veiligheidsregio. Dit valt onder verantwoordelijkheid van het COA.’

Kort geding

VluchtelingenWerk spande afgelopen woensdag een kort geding aan tegen het Rijk en het COA. De organisatie wil een oplossing voor de opvangcrisis. De zitting dient op 15 september bij de rechtbank in Den Haag. VluchtelingenWerk had eerder al aangekondigd naar de rechter te stappen.