Zorgen bij burgemeesters over wijdverbreide ondermijning

Ondermijning is een probleem in bijna alle gemeenten, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) samen met EenVandaag. Ruim 90 procent van de ondervraagde burgemeesters maakt zich druk over ondermijning in hun gemeente. En 80 procent weet zeker dat er bij hen lokaal ondermijning plaatsvindt.

Het NGB verspreidde een vragenlijst onder de 344 burgemeesters. Een derde vulde deze in, de uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage. Ruim de helft heeft het idee dat de mate van ondermijning de laatste vijf jaar is toegenomen, volgens een kwart is het gelijk gebleven.

Eveneens meer dan de helft van de burgmeesters zegt weinig grip te hebben op ondermijning. Er zijn onvoldoende middelen om het probleem aan te pakken, aldus 70 procent.

Drugsgerelateerd

De meeste situaties waarin burgemeesters met ondermijning te maken hebben zijn drugsgerelateerd. Sluiting van drugspanden komt het meeste voor, naast het aantreffen van labs en dumping van drugsafval. Ook het gebruik van vuur- en steekwapens in het openbaar komt steeds vaker voor.

Bij de kwetsbare branches springt de horeca eruit. Vier van de vijf burgemeesters noemt deze groep. Daarna volgen vastgoedbedrijven en boeren. Ook sportclubs en sportscholen zijn volgens burgemeesters zeer kwetsbaar, net als belwinkels en kappers.

Jongeren

Veel ondervraagde burgemeesters hebben het idee dat minderjarigen in hun gemeente worden geronseld door criminelen. De helft weet dit zeker, 28 procent zegt: ‘er zijn aanwijzingen maar ik weet het niet zeker’. Bijna een vijfde heeft geen aanwijzingen, maar durft het niet uit te sluiten. Slechts 1 procent meent zeker te weten dat jongeren niet worden geronseld.

Op de vraag of de gemeente genoeg geld, kennis en capaciteit in huis heeft om het werven van minderjarigen door criminelen te bestrijden, antwoordt 83 procent dat deze middelen onvoldoende zijn. Daar tegenover zegt 8 procent hiervoor wél de middelen te hebben.