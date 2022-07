Jaarlijks miljoenen extra voor tegengaan jeugdcriminaliteit

De komende jaren zet minister Weerwind voor Rechtsbescherming extra miljoenen in om drugscriminaliteit onder jongeren tegen te gaan. Het bedrag loopt op naar 61 miljoen euro structureel per jaar. Dit komt bovenop de eerder aangekondigde 82 miljoen euro. Vanaf 2025 is er daardoor jaarlijks 143 miljoen euro om jeugdcriminaliteit een halt toe te roepen.

Het geld van Weerwind is een extra investering naast de 82 miljoen euro jaarlijks in risicowijken, die minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (JenV) in april toezegde. Bij elkaar is er vanaf 2025 143 miljoen euro per jaar voor maatregelen om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. Samen met gemeenten en zorg en onderwijs wil het ministerie van JenV kinderen, jongeren en jongvolwassenen ‘structuur en toekomstperspectief bieden’.

Rechte pad

‘We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad. Ook tijdens en na detentie,’ stelt minister Weerwind. Hij versterkt ook de preventie in de brede jeugdcriminaliteit, de jeugdstrafrechtketen, de nazorg en re-integratie na detentie. Om te voorkomen dat jongeren weer de fout in gaan of doorgroeien naar geharde criminelen. Weerwind steekt er dit jaar 18 miljoen in en dat bedrag loopt op naar 61 miljoen structureel per jaar vanaf 2025.

Structureel

Het is voor het eerst dat het kabinet substantieel en structureel inzet op preventie van ondermijnende en georganiseerde jeugdcriminaliteit, schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks een daling van de jeugdcriminaliteit neemt in bepaalde wijken met veel armoede en werkloosheid de ernstige criminaliteit onder bepaalde risicojongeren toe. Minister Yeşilgöz-Zegerius vroeg gemeenten om plannen uit te werken gericht op die wijken.

Rol gemeenten

In de plannen komen preventie en repressie samen. Gemeenten hebben een belangrijke rol op beide gebieden. ‘Met deze aanpak zorgen we ervoor dat we er vroeg bij zijn, al vanaf de basisschool. We zetten in op ondersteuning door de gezinnen en op de omgeving, zoals vrienden, school en werk. Maar ook door schoolverzuim op tijd aan te pakken, aantrekkelijke naschoolse activiteiten en toeleiding naar opleiding en werk.’

Integrale aanpak

De sociale samenhang in de buurt wordt verbeterd, met aandacht voor zowel fysieke als sociale factoren. Zoals door meer te zien wat er gebeurt op straat met de inzet van (jeugd)boa’s en jongerenwerkers en de bestaande aanpak jeugdgroepen te verstevigen. Op dit moment is er nog overleg over een integrale, lokale aanpak zodat gemeenten en regio’s niet allerlei verschillende richtlijnen moeten volgen.

Onderzoek CMK

Er worden jaarlijks vermoedelijk duizenden kinderen en jongeren, gedwongen om strafbare feiten te plegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CMK) in opdracht van het ministerie van JenV. In de dertien onderzochte steden gaat het al om ruim 2500 vermoedelijke slachtoffers in de afgelopen twee jaar. Het rapport laat volgens CMK zien dat criminele uitbuiting voor een belangrijk deel verweven is met ondermijnende criminaliteit.

Verenigd Koninkrijk

‘Bij de aanpak daarvan en het voorkomen van jonge aanwas moeten we gaan inzien dat niet iedereen die criminele feiten pleegt dat vrijwillig doet,’ aldus woordvoerder Shamir Ceuleers. ‘De minister van JenV kijkt voor best practices ook terecht naar andere landen zoals Italië. Op basis van dit onderzoek vragen we haar aandacht voor de aanpak van criminele uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk, omdat zij daar jaren vooruitlopen.’