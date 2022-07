Wijziging wetten en regels per 1 juli 2022

Wat verandert er per 1 juli 2022 in wet- en regelgeving voor gemeenten? Onder andere de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in werking getreden, de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 houdt op te bestaan. Ook zijn er periodieke wijzigingen van de bijstandsnormen. Een overzicht van de belangrijkste nieuwe wetten en regels.

Wijziging Wgr

Er is al veel over gezegd, maar vandaag is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Lokale overheden werken steeds meer en intensiever met elkaar samen. De daarvoor bedoelde Wgr maakt (publiekrechtelijke) samenwerking mogelijk tussen provincies, gemeenten en waterschappen.

Met deze wetswijziging worden de mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om hun rol bij gemeenschappelijke te vervullen, aangepast en uitgebreid. Controleren en kaders stellen, kortom. Dit deel van de wet is direct per 1 juli van kracht. Voor de spelregels om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, bijvoorbeeld voor lokale overheden die eruit willen stappen of met betrekking tot evaluaties, geeft de wet een implementatieperiode van twee jaar.

Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 vervalt

Het kabinet verlengt de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 (Twv) niet. Deze is daardoor per 1 juli 2022 vervallen. De reden hiervoor is dat de Eerste Kamer de verlenging van de zogenoemde Coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) eerder afkeurde. Gelet daarop vindt het kabinet het niet passend om de grondslag voor gezondheidsmaatregelen in het stemlokaal – tot voor kort geregeld in de Twv – wél te laten bestaan in een tijdelijke wet. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit betekent dat de eerstvolgende herindelingsverkiezingen – in november worden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samengevoegd als de Eerste Kamer daarmee binnenkort instemt – weer volledig onder het reguliere regime van de Kieswet plaatsvinden. Vervroegd stemmen is dan niet meer mogelijk en de openbare zittingen van het centraal stembureau mogen niet langer digitaal plaatsvinden.

Het is overigens niet uitgesloten dat er tóch speciale volksgezondheidsmaatregelen in de stemlokalen gelden later dit jaar, dat hangt af van bijvoorbeeld de actuele coronasituatie. De Wet publieke gezondheid wordt aangepast, en krijgt een ‘structurele grondslag’ voor onder meer het treffen van maatregelen in verband met de openstelling van publieke plaatsen. Hier kunnen ook hygiëne- en persoonlijke beschermingsmaatregelen in stemlokalen onder vallen.

Verder werkt Bruins Slot aan een permanente grondslag in de Kieswet voor organisatorische voorzieningen tijdens verkiezingen in tijden van een pandemie.

Bijstandsnormen

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op 1.756,20 euro per maand. Hiermee wijzigt ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen, minimumbedragen studietoeslag en grondslagen IOAW en IOAZ. De bedragen staan in een overzicht in de normenbrief voor gemeenten.

Btw op energie

De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) is per 1 juli tijdelijk omlaag gegaan van 21 naar 9 procent. De verlaging geldt tot 1 januari 2023. Hierdoor betalen huishoudens gemiddeld 140 euro minder btw op energie. Dit plan is eind juni goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het is onderdeel van de maatregelen om te zorgen dat huishouden niet diep in de schulden komen door de verhoogde energieprijzen.