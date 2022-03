Verhoogde energietoeslag kan worden uitgekeerd

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen vanwege de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Zo gaat de eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag inkomen omhoog van 200 naar 800 euro. Minister Schouten heeft gemeenten toestemming gegeven de toeslag uit te keren. Maar volgens gemeenten is veel meer nodig om te voorkomen dat inwoners diep in de schulden komen.

In het aanvullende pakket wordt ook de btw op energie verlaagd van 21 naar 9 procent en gaat de accijns op benzine en diesel met 21 procent omlaag. Verder wordt 50 miljoen euro die eigenlijk bestemd was voor 2026, alvast vrijgemaakt om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij energiebesparende maatregelen. Dit schrijven onder meer minister Van Gennip van Sociale Zaken en Schouten van Armoedebeleid in een brief aan de Tweede Kamer.

De koopkracht van Nederlanders staat al langer onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Van Gennip riep vorige week mensen op zich te melden bij de gemeente als ze nu al in de problemen komen. Het kabinet wil nog dit jaar inwoners met een kleine beurs te hulp schieten, maar dat kost meer tijd. Intussen kunnen volgens de minister gemeenten wellicht de minima al helpen.

Energietoeslag

Een regeling die in ieder geval via de gemeenten loopt, is de uitkering van de energietoeslag. Deze eenmalige compensatie wordt nu verhoogd van 200 naar 800 euro per huishouden. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen dat bedrag, uit te keren door gemeenten via de categoriale bijzondere bijstand.

Gemeenten kunnen hiermee eenzijdig een toelage toekennen aan huishoudens in de doelgroep minimabeleid, zonder dat hiervoor een aanvraag nodig is. Hiervoor moet de Participatiewet worden aangepast.

Starten met betalen

De bedoeling was de toeslag in het eerste kwartaal van dit jaar uit te keren, maar het was voor gemeenten niet duidelijk hoe dit precies moest gebeuren. Ondertussen raakt het geduld van inwoners over het uitkeren van de toeslag op. Minister Schouten heeft nu geschreven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Ze moeten het dan nog wel zelf voorschieten, het geld vanuit het Rijk komt in mei.

Om te zorgen dat het geld snel bij de inwoners terechtkomt is gisteren het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer aangeboden. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat gemeenten, vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving, al mogen beginnen met de uitbetaling. Met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld, zoals een richtlijn en een handreiking, kunnen gemeenten hiervoor de laatste voorbereidingen treffen, aldus de minister.

Beleidsvrijheid

Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten zelf de toeslag aanvragen bij hun gemeente. Het was nog niet duidelijk welke groepen dit precies waren, maar nu schrijft Schouten dat de gemeenten dit zelf mogen bepalen.

Omdat de energietoeslag onderdeel is van de categoriale bijzondere bijstand, hebben lokale overheden beleidsvrijheid ten aanzien van de doelgroep. Het college bepaalt binnen het wettelijke kader de doelgroep van de eenmalige energietoeslag en wat er onder een ‘laag inkomen’ wordt verstaan.

Richtlijn uitvoering

Dit bevordert volgens Schouten het doel van het wetsvoorstel, een snelle ondersteuning van huishoudens die als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen in de financiële problemen dreigen te raken. Het betekent ook dat er verschillen tussen gemeenten in de uitvoering zullen ontstaan. Om toch te zorgen voor ‘zoveel mogelijk’ uniformiteit is samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de richtlijn voor de uitvoering gemaakt.

Geld in mei

De financiering van de regeling gaat via de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Een bedrag van 680 miljoen euro, voor de toeslagen zowel als de daaraan verbonden uitvoeringskosten, wordt bij de meicirculaire 2022 verdeeld over de colleges aan de hand van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand. In mei krijgen gemeenten dus het geld voor de regeling.

Begonnen

Meerdere gemeenten waren al klaar met wachten en keerden alvast uit aan de groep die bij hen bekend is, zoals Tilburg. Ook Amsterdam maakte vorige week bekend de toeslag nog deze maand uit te gaan keren. Ook de gemeente Utrecht streeft ernaar het geld in maart over te maken.

Tilburg maakt deze week de eerste 200 euro over naar ongeveer 5700 huishoudens, dit was al in gang gezet. De kosten van ongeveer 1,2 miljoen euro zijn door de gemeente voorgefinancierd. Naar aanleiding van het nieuwe bedrag en de uitvoeringregels wordt gekeken wanneer de resterende 600 euro overgemaakt wordt, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘In ieder geval zo snel mogelijk.’

Zorgwekkend

De gemeente spreekt van een zorgwekkende situatie. ‘Die 200 euro was een druppel op de gloeiende plaat, maar 800 euro is voor velen ook te weinig. Het is bij lange na niet genoeg ter compensatie van de daling van koopkracht en hoge energierekening. De mensen in de doelgroep zijn zeer kwetsbaar en moeten de eindjes al aan elkaar knopen.’

Volgens Tilburg is er sprake van een vertraagd effect en wordt pas over een paar maanden duidelijk wat de impact is als mensen zich gaan melden bij de gemeente voor schuldhulp. ‘We hopen dat mensen op tijd komen en niet al te ver in de schulden zitten. De oproep vanuit de gemeente aan onze inwoners blijft dan ook: meld je nu bij ons voor hulp vóór je dieper in de problemen komt,’ aldus de woordvoerder.

Meer nodig

De veertig grote steden, verenigd in de G40, schreven vorige week nog een brandbrief. ‘Het duurt al een te lange tijd om de energiecompensatie voor de lage inkomens te organiseren, terwijl onze inwoners deze compensatie (zij het veelal onvoldoende) nú nodig hebben.’

De steden krijgen dagelijks signalen van inwoners en hulpverleners die ‘steeds vaker schrijnend zijn en voorbodes van dreigende schuldenproblematiek’. Ook zien de G40 dat inwoners die voorheen geen ondersteuning van de gemeente nodig hadden, daar nu wel een beroep op doen.

‘Als gemeente proberen we mee te denken of financiële ondersteuning te bieden. Maar de juridische en financiële mogelijkheden hierin zijn beperkt. En dat wat nodig is, is meer dan een tijdelijke regeling of een eenmalige compensatie.’