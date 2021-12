Extra energietoeslag voor lagere inkomens via gemeenten

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen eenmalig circa 200 euro via gemeenten om te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro voor een verlaging van de energiebelasting, omdat de lagere inkomens het daarmee waarschijnlijk niet redden.

Maximaal 800.000 huishoudens met een lager inkomen ontvangen de tegemoetkoming, om de stijgende energieprijzen te compenseren. Daarvoor wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dat schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘We zien dat mensen echt in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Daarom heb ik samen met gemeenten gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te komen. Met deze aanvullende 200 miljoen euro willen wij dat realiseren.’

Generiek

Er is overlegd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa. Gemeenten wilden eigenlijk een centraal uitgevoerde regeling, maar dat is volgens Wiersma ‘uiteindelijk onmogelijk gebleken’. Wel is voor een generieke uitkering gekozen, omdat maatwerk voor zoveel mensen niet uitvoerbaar is voor gemeenten. ‘Hoe gerichter hoe beter natuurlijk,’ zei Wiersma vrijdag na de ministerraad. ‘Maar we hebben er niet voor niks de tijd voor moeten nemen. Gemeenten kunnen de regeling zo gericht mogelijk inzetten. Dan kan het bedrag nog meer worden, maar dat is aan gemeenten. Ze gaan dat nu verder uitwerken en het budget toekennen.’

Bijzondere bijstand

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen via de ‘categoriale bijzondere bijstand’ eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen, maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun gemeente melden.

Het kabinet en de VNG streven ernaar in het eerste kwartaal van 2022 te beginnen met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen kunnen volgens de staatssecretaris hulp vragen. Daarbij valt te denken aan een regeling met de energieleverancier, na bemiddeling door de gemeente.

Energiearmoede

Ook wijst Wiersma in zijn brief op de 150 miljoen euro die via een specifieke uitkering aan gemeenten beschikbaar komt ter bestrijding van energiearmoede. Gemeenten kunnen deze middelen gericht inzetten om huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om de energierekening te verlagen.