Meer geld in Tijdelijk Noodfonds Energie door vele aanvragen

Met een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie kunnen kwetsbare inwoners tijdelijk een deel van hun hoge energierekening betalen. Tot nu toe zijn er al meer dan 85.000 aanvragen, mede doordat gemeenten inwoners erop wijzen. Daarom wordt er 24 miljoen extra in het fonds gestopt om meer huishoudens te helpen.

De afgelopen weken wisten veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie te vinden. Op dit moment hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan. Dat schrijft minister Schouten van Armoede in een Kamerbrief over de stand van zaken. Ze bedankt onder meer gemeenten en de Nederlandse Schuldhulproute voor het wijzen van inwoners op de mogelijkheid.

Extra inleg

Een van de maatregelen van het kabinet tegen energiearmoede is geld storten in het noodfonds. Het totale potje bedroeg 60 miljoen euro. Het gemiddelde compensatiebedrag per huishouden per maand is 105 euro. Door de vele aanvragen hebben energieleveranciers 8 miljoen euro extra ingelegd. Het Rijk vult dit bedrag aan met het dubbele: 16 miljoen die hiervoor al gereserveerd staat in de begroting. Met het extra budget kunnen circa 38.000 extra huishoudens hulp krijgen.

Tot medio maart

Het Noodfonds verwacht op basis van hoe de aanvragen verlopen dat de 84 miljoen euro genoeg is om het tot medio maart open te houden. ‘Mocht het loket eerder sluiten wordt voorafgaand op de website de sluitingsdatum gemeld,’ schrijft Schouten ‘zodat huishoudens weten tot wanneer zij een aanvraag kunnen doen’.