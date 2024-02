Inwoners zoeken vaker (online) hulp bij geldzorgen

Inwoners hebben de meeste geldzorgen over de stijgende prijzen door inflatie en een hoge energierekening. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), de stichting achter Geldfit. In 2023 werd ruim 3,5 miljoen keer gebruikgemaakt van de website met gratis informatie en advies over geld. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2022.

Ruim 180 gemeenten zijn aangesloten bij de NSR. Vorig jaar liepen er verschillende campagnes, onder meer om ouders bewust en bekend te maken met de verschillende regelingen. ’Het afgelopen jaar zochten meer mensen dan ooit hulp bij hun financiën via Geldfit,’ zo meldt de Nederlandse Schuldhulproute. ‘Veel mensen kwamen in de problemen door de gestegen energieprijzen en de hoge inflatie.’

Online tool veel gebruikt

In 2023 werd 3,5 miljoen keer gebruik gemaakt van het online platform. Veel bezoekers deden de potjes-check. Dat is een tool waarmee je kunt kijken op welke toeslagen of (lokale) regelingen je recht hebt. Ook werd er veel gezocht naar informatie over de energietoeslag en het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daarbij is ruim 375.000 keer gebruik gemaakt van een check om te zien of men hiervoor in aanmerking kon komen. Dit fonds is overigens in januari van dit jaar weer opengesteld.

Daarnaast namen bijna 50.000 mensen contact op via het gratis telefoonnummer van Geldfit of via de chatfunctie. Er is in toenemende mate sprake van behoefte aan contact met iemand die meedenkt. Bellers en chatters werden praktisch geholpen met bijvoorbeeld het aanvragen van een betalingsregeling met een schuldeiser. Als er meer hulp nodig was, bracht het belteam mensen in contact met hulp in de buurt, zoals formulierencafés, vrijwilligersorganisaties of gemeentelijke schuldhulp. Zo werden bijvoorbeeld ook veel ondernemers geholpen die zich in slecht weer bevinden.