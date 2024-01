Huishoudens kunnen weer bijdrage energierekening aanvragen

Kwetsbare huishoudens die moeite hebben met het betalen van energiekosten, kunnen weer een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie aanvragen. Daarmee wordt een deel van de energierekening voor een half jaar betaald. Het is een van de maatregelen van het kabinet tegen (energie)armoede. Anders dan bij de energietoeslag hebben gemeenten geen rol in de uitvoering.

Om te voorkomen dat de armoede oploopt en om de kinderarmoede te laten dalen, nam het kabinet voor 2024 maatregelen om huishoudens te ondersteunen. ‘Door een bijdrage te leveren aan het Noodfonds, hebben huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen een tijdelijk vangnet.’ Dat schrijft demissionair minister Schouten van Armoede in een Kamerbrief over het heropenen van het fonds.

Noodfonds

Het tijdelijke noodfonds is een privaat initiatief van energieleveranciers voor hulp bij het betalen van de gestegen energierekening. In 2023 is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd aan ruim 50.000 huishoudens. Dit jaar kunnen circa 70.000 huishoudens steun krijgen met de beschikbare 60 miljoen euro, op basis van de huidige energieprijzen.

Meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening van het loket laten weten interesse te hebben. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Inwoners komen eerder in aanmerking voor een bijdrage dan vorig jaar.

Energietoeslag

In tegenstelling tot bij de energietoeslag hebben gemeenten geen rol in de uitvoering. Ze kunnen inwoners wel wijzen op de steun via hun informatie over hulp bij energiekosten en velen doen dat ook. Er is bij de maatregelen vanaf 2024 tegen armoede uiteindelijk niet meer gekozen voor een toeslag, tot genoegen van onder meer de VNG.

Wel zijn gemeenten nog volop bezig met de uitbetaling van de energietoeslag 2023, volgens de wet kan deze worden verstrekt tot en met 31 augustus 2024. Gemeenten hebben naast de landelijke maatregelen veel eigen initiatieven om inwoners in (energie)armoede te ondersteunen.