Verschillen in uitbetaling, aanvraag en hoogte energietoeslag 2023

Sinds 7 oktober kunnen gemeenten de energietoeslag 2023 aan inwoners uitbetalen. Er zijn gemeenten die inmiddels het bedrag al hebben overgemaakt, maar ook die nog moeten starten. Ook wanneer de inwoners de toeslag zelf kunnen aanvragen verschilt. Sommige gemeenten verhogen de inkomensgrens, komen met een extra toeslag of breiden de doelgroep uit.

Na een lange aanloop konden gemeenten eindelijk beginnen met het uitbetalen van (het restant van) de energietoeslag 2023. De wetswijziging werd op 3 oktober goedgekeurd door de Eerste Kamer en trad op 7 oktober in werking. Vervolgens publiceerde het Rijk een toolkit voor gemeenten.

Diverse gemeenten stonden al in de startblokken toen de Tweede Kamer akkoord ging en in grote lijnen duidelijk werd wanneer de wet in zou gaan en wat de voorwaarden waren.

Uitbetaald

Bijvoorbeeld Krimpenerwaard was er snel bij. Vanaf 12 oktober kregen de eerste huishoudens energietoeslag 2023 op hun rekening. Een paar dagen later kon de toeslag ook via de website worden aangevraagd voor inwoners die de toeslag niet automatisch ontvangen, maar wel aan de voorwaarden voldoen. Rotterdam startte ook half oktober al met automatisch uitbetalen en, vanaf 1 november kunnen inwoners zelf aanvragen. Net als in Amsterdam, waar de toeslag ook is overgemaakt.

Aanvraag open

Het grootste deel van de gemeenten betaalt eerst automatisch uit aan degenen die de toeslag eerder ontvingen en stelt daarna de aanvraag open voor anderen die recht hebben, in sommige gevallen pas in december of in 2024. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals omdat het college nog een besluit over de toeslag moet nemen, zoals in Eindhoven. In Nijmegen bijvoorbeeld moet de gemeenteraad nog instemmen met de nieuwe aanpak.

Hoogte bedrag

Veel gemeenten hebben het eerste deel van de toeslag van 500 euro al eind vorig jaar of eerder dit jaar uitbetaald, zoals mogelijk was. Daardoor gaat het in de meeste gevallen nog om 800 euro, of minder in het geval van een aangepaste toeslag zoals eerder genoemd. In gemeenten die dit niet hebben gedaan gaat het om 1300 euro.

Maar ook hierop zijn uitzonderingen, zoals in de gemeente Westland. Ieder huishouden dat recht heeft op de energietoeslag 2023 ontvangt 800 euro ongeacht of ze het bedrag van 500 euro eerder hebben ontvangen.

Toetsing

Omdat Apeldoorn verwacht dat heel veel inwoners de energietoeslag gaan aanvragen, toetst de gemeente in één keer alle inkomens van de inwoners die in 2022 er ook recht op hadden. ‘Wij moesten wachten op de goedkeuring van de wet. De toetsing kost veel tijd en daardoor kunnen we pas in december uitbetalen.’ Toch is dit volgens de gemeente de snelste manier. ‘We voorkomen hier namelijk mee dat alle inwoners dit jaar (opnieuw) energietoeslag moeten aanvragen. Elke aanvraag zou dan een eigen toetsing krijgen.’

De inkomensgrens

In veel gemeenten wordt de standaardinkomensgrens uit de wet aangehouden van 120 procent van het sociaal minimum. Maar gemeenten zijn vrij om die grens op te rekken en dat doen ze dan ook, of ze geven op een andere manier een extraatje. Een paar voorbeelden.

In Nijmegen gaat bij de eerdergenoemde nieuwe aanpak de grens omhoog naar 130 procent. Rechthebbenden die met meerdere meerderjarige inwoners op één adres wonen zoals een woongroep, krijgen in totaal 650 euro energietoeslag per persoon. De aanpak kost de gemeente extra geld, dat moet komen vanuit het programma Werk en Inkomen. Ook in onder meer Alphen aan den Rijn gaat de norm van 120 procent omhoog naar 130.

Tot 150 procent

Er zijn ook gemeenten die de standaardtoeslag aan inkomens tot 120 procent geven en een aangepaste toeslag voor inkomens tot 150 procent. In Maasluis is dat een bedrag van 500 euro. In Den Haag krijgen inkomens tot 130 procent de resterende 800 euro en tussen de 130 en 150 procent 400 euro. Ook in Hollands Kroon geldt een aangepast bedrag tussen de norm van 120 en 150 procent.

De gemeente Apeldoorn voert allerlei maatregelen uit het Actieplan armoede uit. Een van die acties is dit jaar ook eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen de 130 en 140 procent van het sociaal minimum. De hoogte is 350 euro per huishouden. De Gemeente Arnhem hoogt de toeslag vanuit het Rijk op met een extra wintertoeslag van 250 euro.

In de gemeente Stein is het juist andersom. Huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum, die in 2022 wel energietoeslag ontvingen, komen in 2023 niet in aanmerking. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor de tijdelijke tegemoetkoming energiekosten.

Jongeren en studenten

Schiedam keert dit jaar ook uit aan jongeren van 18, 19 en 20 jaar die op zichzelf wonen en een contract met een energieleverancier hebben. Zij krijgen 1300 euro in één keer. Uitwonende studenten ontvangen een energietoeslag van 900 euro. Zij ontvangen daarnaast ook de 400 euro via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).