Warmtetransitie: voorbeelden om inwoners te bereiken

Gemeenten moeten meer doen om inwoners die moeilijk bereikbaar zijn of om extra extra aandacht vragen te informeren over de warmtetransitie, zo luidt een recente aanbeveling van de Nationale ombudsman. Er zijn veel uitdagingen, maar ook een hoop initiatieven waarmee gemeenten inwoners bereiken en betrekken.

Ondanks verschillende goede voorbeelden kunnen gemeenten en het Rijk meer doen om iedereen te helpen bij de overgang naar aardgasvrij verwarmen en koken, zo concludeerde de Nationale ombudsman recent in zijn onderzoek.

Uitdagingen

Ook uit de ‘Lokale Warmtetransitie in Beeld’ blijkt dat er uitdagingen zijn voor gemeenten. Zo kampen ze bijna allemaal met capaciteitstekort en personeelsverloop. En ook op het vlak van communicatie zijn er nog kansen en knelpunten. Als er bijvoorbeeld een landelijk verhaal komt, kunnen gemeenten hun lokale boodschap hierop aan laten sluiten en deze versterken. Ook hebben gemeenten behoefte aan een overzicht van actuele data om de juiste doelgroep te bereiken, de middelen op de juiste plekken in te

zetten en de voortgang te monitoren.

Energiekrant

Inmiddels zijn er verschillende gemeentelijke initiatieven om inwoners te bereiken. Zo liet het samenwerkingsverband Drechtsteden een energiekrant maken. In de krant delen ondernemers, verenigingen en inwoners uit de regio Drechtsteden hun ervaring. Hierin staat heel concreet wat inwoners kunnen doen om over te stappen op duurzame energie en welke tips er zijn om je huis of bedrijf te verduurzamen. De krant is een initiatief van Smart Delta Drechtsteden in samenwerking met organisaties die samenwerken aan de energietransitie in de regio Drechtsteden. Het eerste exemplaar is inmiddels door de wethouder uitgereikt, bij de rest van de inwoners valt de krant vanzelf op de mat.

Tilburgs toolbox

De gemeente Tilburg maakte een Toolbox voor partners van de gemeente, die vaak rechtstreeks contact hebben met inwoners. De toolbox is een pakket met communicatie- en hulpmiddelen om inwoners goed te (kunnen) helpen bij geldzorgen en energie besparen. Hiermee wil de gemeente professionals ondersteunen bij het begeleiden van inwoners naar het juiste ‘loket’ of naar de juiste ondersteuning op het gebied van energiebesparing en geldzorgen. En voor het organiseren en uitnodigen van inwoners voor een inwonersbijeenkomst.

Ideeën ondersteunen

Daarnaast vraagt de gemeente inwoners hun idee voor energiebesparing in te sturen. Wie bijvoorbeeld energieklusjes wil uitvoeren in de wijk, maar geld nodig heeft voor gereedschap, kan zich melden. Net als wie kookworkshops over koken op inductie wil organiseren en hier hulp bij nodig heeft of samen met de buren een bespaarwedstrijd wil aangaan. Tilburg wil ideeën ondersteunen van inwoners waar collectief energie bespaard kan worden in een straat, buurt, wijk of misschien wel de hele gemeente. De beste ideeën worden samen met de gemeente in uitvoering gebracht.

BuurtWarmteWijzer

Dit voorjaar ontwikkelde TNO de BuurtWarmteWijzer (BWW). Hiermee ontdekt een inwoner snel en simpel de beste warmteoplossingen voor zijn of haar situatie. Met de wijzer werk je in 3 stappen samen met inwoners naar een wijkuitvoeringsplan dat aansluit bij de wensen van de bewoner en bij de kansen in de buurt. ‘Gemeenten hebben weliswaar de regie, maar een cruciale rol is weggelegd voor bewoners, zowel individuele huiseigenaren als verhuurders. Door ze veel actiever te betrekken, valt er veel te winnen,’ zo schrijft TNO.

Zoeterwoude had de primeur. Projectleider Energietransitie van de gemeente Baktash Ibrahimi zegt hierover: ‘We waren op zoek naar manieren om erachter te komen wat er echt bij onze inwoners leeft. Dan kunnen we nog beter informatie en adviezen geven die zijn toegesneden op de persoonlijke situatie. Hoe is de wijk precies samengesteld, wat hebben mensen zelf al gedaan om hun woning energiezuinig te maken en hoe kunnen wij ons beleid daar goed op afstemmen?’

Om die gegevens te verzamelen is er een website en app waar bewoners informatie kunnen halen en de gemeente hen vragen kan stellen.‘Er kwamen onverwacht veel reacties binnen via de BWW-app. Een op de vier nam de moeite de vragen te beantwoorden. Dat is voor dit soort acties vrij hoog,’ aldus Ibrahimi.

Meedenkteam in Oss

De gemeente Oss vormt een meedenkteam over aardgasvrij wonen. Om inwoners mee te laten denken over een duurzame warmtevoorziening in hun buurt, start de gemeente deze maand met een participatieproces. Het meedenkteam moet een goede afspiegeling vormen van de buurt, met kopers én huurders. Zij denken mee tijdens meerdere bijeenkomsten, waaronder een excursie naar voorbeeldprojecten dit jaar en in 2024. Uiteindelijk komen gemeente en inwoners samen tot een voorstel dat ze voorleggen aan de gemeenteraad van Oss.

Ondernemers bereiken

Elke doelgroep vereist een eigen manier van communicatie. Gemeenten die ondernemers willen informeren over het verduurzamen van hun bedrijfsgebouwen, doen er volgens kennisorganisatie Platform31 verstandig aan hun communicatie op verschillende ondernemerstypen af te stemmen.