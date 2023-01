Effectief communiceren met ondernemers over energietransitie

Gemeenten die ondernemers willen informeren over het verduurzamen van hun bedrijfsgebouwen, doen er volgens kennisorganisatie Platform31 verstandig aan hun communicatie op verschillende ondernemerstypen af te stemmen.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt al helemaal voor ondernemers. Want zelfstandige of mkb’er met of zonder personeel, industrie- of consumentenmarkt: het maakt uit voor de bedrijfsvoering en beleid het bedrijf.

‘Dé ondernemer bestaat niet’

Veel commerciële gebruiksgebouwen, zoals kantoren en bedrijfspanden, moeten verduurzaamd worden om mee te kunnen in de energietransitie. Voor gemeenten ligt hier de taak om ondernemers te informeren en ondersteunen bij de energietransitie. Bijvoorbeeld welke gevolgen en veranderingen dit heeft voor hun bedrijfsvoering en pand als het gaat om de energiehuishouding.

Platform31 stelde daarom een toolkit samen met daarin de verschillende manieren van communicatie richting verschillende groepen ondernemers. Dé ondernemer bestaat volgens de organisatie niet. ‘Deze toolkit is een hulpmiddel om met verschillende typen ondernemers effectief te communiceren over de energietransitie.’

Herkennen ondernemerstypen

In de toolkit worden de wensen en behoeften van ondernemers en pandeigenaren beschreven. Op het gebied van communicatie, maar ook hun motieven om in actie te komen. Dit helpt gemeenten niet alleen de verschillende ondernemers te herkennen, maar ook om gericht te communiceren met de verschillende groepen.

Zo zijn er idealistische, calculerende, meebewegende en afwachtende ondernemers. Voor ieder van deze soort stelde de organisatie kenmerken en profielen op waarin karakteristieken en drijfveren worden beschreven. Waardoor je ze beter leert kennen en herkennen, en kunt achterhalen hoe je effectief met hen communiceert.

Het eerste type ondernemer wordt bijvoorbeeld enthousiast van duurzame innovaties en is graag je gesprekspartner. Het laatste type ondernemer staat daarentegen niet open voor een gesprek met iemand die men niet kent en heeft graag een vast contactpersoon. Hoe je communiceert, maakt dan dus uit. De toolkit biedt hulpmiddelen om de groepen beter te bereiken en te bepalen wat hun communicatievoorkeur is, zelfs op het niveau van de communicatiemiddelen die je hiervoor gebruikt.

Meer hulpmiddelen

Platform31 ontwikkelt vaker toolkits en hulpmiddelen voor gemeenten. Zo zocht de organisatie recent uit waarom een een aantal kleine gemeenten het opvallend goed doet als het gaat om het verwerven van Europese subsidies en fondsen en deelde de inzichten.

Ook de praktijk van flexwonen heeft de aandacht. Hoe dit uitkomst kan bieden voor sommige groepen inwoners en vooral hoe je draagkracht creëert in de wijk, is de vraag. Vee onlangs niet zo lang geleden met een handreiking om mensen met een middeninkomen aan een woning te helpen.